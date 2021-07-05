聯發科股東會順利改選董事 陳冠州加入董事會

聯發科（2454）今年改選董事，今（5）日舉行的股東會順利通過董事改選案，元老級的副董事長謝清江以及來自「小M」晨星的梁公偉將雙雙退出，五年級的總經理陳冠州則正式進入董事會。

聯發科前一次董事會改選是在2018年，除了原有的聯發科董事長蔡明介、副董事長謝清江、執行長蔡力行、孫振耀、金聯舫五名董事，還有吳重雨、張秉衡、湯明哲三名獨董，都屬於老面孔，但當時加入了子公司晨星董事長梁公偉，讓大小M兩大領軍的蔡明介、梁公偉這兩位多年勁敵，首度在董事會內面對面，傳為佳話。

今年適逢董事會再度改選，聯發科新一屆的董事名單做了不小的更動，董事候選人包括蔡明介、蔡力行、孫振耀、金聯舫、陳冠州，還有吳重雨、張秉衡、湯明哲三名獨董，呈現「謝清江和梁公偉退、陳冠州進」的改變，董事席次也因此縮短為五董、三獨董，並於今日的股東會上正式投票通過。

據了解，退出董事會後，謝清江將專任聯發科轉投資的藍芽和網通晶片廠達發董事長職務。創發是由絡達和創發合併，並更名為達發。梁公偉則仍掌管聯發科今年才出售給東博資本的驅動和觸控晶片廠奕力。

市場預期，聯發科希望藉由有多年掌舵經驗的謝清江，協助將達發培養成集團內的小金雞。而董事會的新面孔陳冠州，則進入董事會拉高歷練的層次。

陳冠州於2017年10月接下聯發科總經理職務，立即面臨智慧型手機市場的高原期，但積極配合蔡明介和蔡力行兩位老闆，攜手在4G和5G新時代建立聯發科的產業地位。