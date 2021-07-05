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聯發科明除息 逾7萬名股東領588.44億元

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
聯發科將舉行股東會。圖／聯合報系資料照片
聯發科將舉行股東會。圖／聯合報系資料照片

IC設計龍頭聯發科（2454）將於明（6）日進行除息，今日舉行年度股東會順利通過去年度財報和股利政策，今年每股將發放37元現金股利，預定7月29日將對超過7萬名股東發出總額為588.44億元現金股利。

聯發科今年股東會主要議案，包含現金股利發放、改選董事、發行限制員工新股案等。其中，因聯發科將今年除息交易日訂在股東會的隔天，時間相當緊湊，今天股東會已順利通過股利政策的議案，明天將可以如期進行除息交易。

以聯發科今日股價多在970元上下游走來看，現金股息殖利率逼近4%。

聯發科今年特別變動股利政策，除了調高經常性現金股利配息率外，也將於四年內加發特別現金股利每股16元。以今年來看，擬對股東配發每股21元的經常性現金股利，配息率為80%，再加上每股16元的特別現金股利，總計每股現金股利為37元。

據聯發科日前公告，今年除息交易日為7月6日，將以盈餘分配現金股利近334億元，加上資本公積發放現金254億元，合計發放達588.44億元現金，現金股利發放日為7月29日。

聯發科考量對各類產品線競爭力與未來發展前景的信心，今年大修股利政策，除提高盈餘配發率，從往年的60%至70%提高到80%至85%外，也決定加發四年總計超過1,000億元的特別現金股利，在2021年至2024年的四個派息年度，股東每年可額外收到每股16元的特別現金股利。

由於這筆每股16元的特別現金股利將連發四年，對照聯發科現行股價不到1,000元，在不計算當年度獲利的情況下，股東的現金殖利率就超過1.6%，已經和政府公債的利率相當，若再加上當年度的盈餘分配，現金殖利率只會更好。尤其聯發科今年全年每股獲利將上看60元，明年股利可望遠優於今年水準。

股利 股東會

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