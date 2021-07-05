5G晶片量增價漲近尾聲 殺價取量壓力漸現

中國手機市場在618購物節特賣的刺激下，6月銷量傳出佳音，但終端需求需要降價刺激才有銷量的狀況下，將不利往後零組件廠的價格趨勢；分析師表示，隨著高通尋求台積電（2330）協助，下半年的5G手機晶片供應將陸續放大，未來5G手機晶片價格將出現壓力。

大型法人機構表示，根據國外研究機構資料顯示，中國6月手機銷量受惠於618購物節帶動銷量回溫，預期銷量來到3,063萬支，年成長7%，結束連二個月銷量衰退的窘境，由銷售狀況來看中國手機市場，由4G換機至5G的動能須由降價來刺激，預估往後手機業者價格壓力將更加沉重。

另一方面，高通上半年營運遭遇小亂流，先是代工夥伴三星的5nm良率不足，導致手機晶片產出供不應求，再來遇到美國德州暴風雪，導致手機用的收發器、電源管理晶片產出不足，一連串的意外導致5G晶片供貨不足，短期的供貨空缺讓聯發科（2454）占盡天時、地利、人和，5G出貨量市佔率超越40%，並帶動營收大幅上揚。

隨著高通緊急回頭尋求台積電協助，在7nm、6nm、4nm擴大下單，首批合作成果為Snapdragon778晶片，後續仍有中、低階晶片陸續問世，預期2022年旗艦晶片Snapdragon895也將在台積電投片，徹底擺脫供貨不足窘境，預估高通回頭搶攻市佔率，以及手機終端需靠殺價取量的狀況下，未來5G手機晶片價格將有壓力。