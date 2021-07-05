蔡明介：京元電事件屬短期影響 第3季出貨恢復正常

IC設計龍頭聯發科（2454）今（5）日舉行年度股東會，有小股東詢問測試廠京元電（2449）外籍移工停工兩周的影響，董事長蔡明介表示，經過團隊評估，京元電事件屬短期影響，預計第3季出貨可以恢復正常。

雖然今年股東會登場的時間遭遇國內新冠肺炎疫情，但今年聯發科股東會現場還是有一些小股東親自參與，並不斷提出問題，提問範圍圍繞著京元電事件，以及聯發科去年度營運報告內的研發費用、研發人員流動、和供應商集中度等議題。

針對小股東詢問京元電染疫事件的影響，蔡明介親自回應問題表示，經過團隊評估，京元電事件屬短期影響，預計第3季出貨可以恢復正常。

從短期營運來看，聯發科5月營收為413.26億元，月成長13%，改寫歷史新高，也比去年同期成長近九成；累計今年前五個月營收是1,859.3億元，年增八成。

雖然供應商京元電外籍移工遭到停工兩周，將影響聯發科6月營收，但該公司並未變動第季財測，以4月和5月合併營收為778.98億元計算，6月合併營收將超過409.02億元，持續站穩400億元大關之上，仍屬於歷史第二高。