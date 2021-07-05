聯發科股東會 蔡力行：無線通訊、AI等續蓬勃發展

IC設計龍頭聯發科（2454）今（5）日舉行年度股東會，執行長蔡力行在致詞時表示，展望未來，相信無線通訊、人工智能與ARM架構資料運算等領域將持續蓬勃發展，聯發科將持續投資關鍵技術，相信堅強技術組合與多元化平台產生的綜效，讓我們在拓展各類市場時，能擁有獨特的競爭優勢。

聯發科今日股東會仍由董事長蔡明介和蔡力行親自出席，並由蔡力行向股東報告過去一年的營運成果。台股今日一開盤就大漲超過百點，聯發科股價也穩定站在平盤之上，上漲最高超過10元，漲幅超過1%。

蔡力行致詞時指出，民國109年對全球半導體產業是具挑戰性的一年，上半年全球總體經濟受到新冠肺炎疫情影響充滿不確定性，下半年隨著各類電子產品需求回溫，全球半導體產業鏈面臨供貨吃緊的壓力；聯發科在全球員工的齊心努力下，109年在業務拓展及財務表現方面，雙雙立下新的里程碑。

蔡力行指出，聯發科充分展現技術領先地位，5G及WiFi 6產品在市場起步初期即取得不錯的全球市占率，各項財務指標在新台幣升值的環境下，仍展現強勁的年對年成長。

聯發科去年合併營收為新台幣3,221億，較前一年成長30.8%，達到歷史新高，根據市調機構拓樸與Gartner統計，聯發科位居全球第四大晶片設計公司，並躍升至全球第八大半導體公司。

蔡力行表示，在獲利表現上，聯發科年度毛利率連續第三年成長，達到43.9%，年度營業利益金額相較前一年成長將近一倍，營業利益率較前一年成長4.2個百分點至13.4%。每股盈餘達到新台幣26.01元，較前一年成長77%。

蔡力行指出，聯發科多元且高競爭力的無線通訊、類比、人工智能、多媒體與資料運算等技術廣泛被使用在智慧型手機、智慧電視、路由器、筆記型電腦、Chromebook、智慧音箱、網路串流裝置、遊戲機與各類物聯網裝置上。

蔡力行表示，聯發科的產品在109年共驅動了全球20億個裝置，豐富全球消費者的日常生活，並展現聯發科跨平台的優異全球競爭優勢，更替未來奠定穩固的基礎。

蔡力行指出，展望未來，我們相信無線通訊、人工智能與ARM 架構資料運算等領域將持續蓬勃發展，聯發科技將持續投資關鍵技術，相信堅強技術組合與多元化平台產生的綜效，讓我們在拓展各類市場時，能擁有獨特的競爭優勢。

蔡力行表示，聯發科將秉持一貫的執行力，持續創造產品價值，並廣納全球人才，與全球半導體供應鏈及客戶在各類產品深度合作，與客戶們一同成長，進以持續提高股東價值。