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元山迎比亞迪訂單 搶攻車用商機

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

供應鏈消息指出，車用電子與生活科技系統廠元山（6275）目前正與陸系電動車大廠比亞迪測試多款新能源車用風扇，未來有望取得大單，藉此全面搶攻車用散熱商機。

針對比亞迪訂單，元山一向不對外評論客戶。據悉，元山耕耘車用散熱風扇多年，許多一線車場均為客戶，與比亞迪也往來甚久，雙方合作關係密切，隨著比亞迪近年來積極開發新能源車，元山也順勢送樣測試新品，藉此爭搶訂單。

據悉，比亞迪預測，2030 年新能源汽車在中國市場滲透率有望達七成，而比亞迪的新能源銷量正逐步擴大，燃油車銷量則開始萎縮，今年前五月新能源車總銷量11.32萬輛，年增143.4%，全年銷量上看 15萬輛，預料未來新能源車滲透率將以雙位數高速增長。

法人指出，中國大陸的新能源車市場正處於起飛階段，但因競爭較激烈，目前元山的市占率約二成，今年將陸續拓展客戶，車用風扇出貨量逐步擴大，今年全年市占率有機會達到30%。

針對新能源車市場前景，元山近年來汽車提升能源效率、零組件耗能大，帶動散熱需求增長，加上汽車電源散熱市場發展成熟，推升陸系品牌客戶近期積極測試新能源車散熱風扇產品，有助於元山業績持續走升。

據悉，一輛汽車平均約使用8至12顆風扇，應用範圍涵蓋座椅、中控系統、充電、香氛系統、PM2.5 過濾器等，而元山除供貨給歐洲供應商並間接打入歐洲汽車一線大廠外，去年已成功進軍中國大陸市場，並且準備一舉拿下比亞迪新能源車散熱風扇大單。

元山今年5月營收3.34億元，月減4.5%，年增1.6%；前五月營收16.37億元，年增19.2%。該公司近期車用風扇與高階運算維持穩定成長，生活科技產品則受到少部分上游材料因貨櫃運輸短缺影響到港進倉時間，出貨將往後遞延，公司對全年營運仍維持樂觀態度，估計下半年優於上半年。

新能源車 比亞迪

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