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打疫苗排隊亂象民眾罵翻 3首長道歉

與上海復星簽訂初步採購BNT疫苗協議？郭台銘回應了

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（4）日發布書面聲明表示，希望20歲以上的人都打疫苗，但最好不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導，反而可能妨害台灣取得疫苗的時程。

郭台銘辦公室聲明如下：郭台銘先生今日上山祭拜胞弟郭台成，為避免記者朋友上山辛苦及群聚，書面表示以下意見「若年輕記者朋友們或大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體受不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了！」郭台銘先生今日祭拜行程不會發表看法！

路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電（2330）均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1,000萬劑疫苗更進一步。

路透引述知情人士說法，這兩紙初步協議都是和BNT的中港澳台代理商上海復星公司簽署；不過，這還不到最終階段，待雙邊磋商進一步細節後，才會敲定採購合約。

路透社指出，知情人士透露，這紙協議包含相關法律文件，但沒寫明可能出貨日期，因目前全球對疫苗需求孔亟；不過，一切順利的話，這批民間採購的疫苗將由德國製造廠直送台灣。

新冠疫苗

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