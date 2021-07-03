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環球晶、穩懋相助 光電協會接手思源科學創意大賽

經濟日報 / 記者劉秀珍／即時報導

專為高中職校學生舉辦的「思源科學創意大學」，6月底選出50支晉級複賽隊伍後，將在8月下旬進行決賽。這項結合產業與學界資源，為年輕學子舉辦的科學競賽，鼓勵高中職生活用物理化學原理，發揮創意，儘早邁開「學以致用」的第一步。

今年受限於疫情，大賽往數位轉型發展，利用網路通訊與視訊，讓台灣高中職生順利參加競賽為校爭光。思源科學創意大賽預計8月下旬完成決賽，金牌隊伍可獲10萬元獎學金；銀牌兩隊各5萬元；銅牌三隊各獲2.5萬，其餘決賽隊伍並列優勝，可各得2,000元，另有多項榮譽獎項。

「思源科學創意大賽」2002年由一群高中老師發起，每屆都吸引上千名學生參加，是聞名全國的高中生課外校際比賽。今年交大思源基金會將比賽交棒給光電協進會辦理。

第19屆大賽在新思科技、交大思源基金會、環球晶圓（6488）、穩懋半導體（3105）等公司贊助下，以及交大校友總會、高中物理學科中心、高中化學學科中心等協助下展開。今年以「光電圓舞曲」為主題，鼓勵參賽團隊將生活中涉及的理化原理，發揮創意，探討未來如何衍生應用。

光電協進會指出，6月下旬，評審委員從86支初賽隊伍中，選出北、中、南區共50團隊，晉級複賽。競賽發起人施建輝表示，台灣的科學教育偏重在記憶與解題，欠缺學習科學極為重要的動手實作，思源科學創意大賽應運而生，鼓勵學生勇於作夢及表達，實踐課本所述的理化原理。他認為，競賽經歷20年，有許多令人驚喜的創意作品，大賽也有助學生培養溝通協調、團隊合作與解決問題的能力。

光電協進會執行長羅懷家指出，接手主辦思源科學創意大賽後，會將產業人才的培訓精神延伸到高中教育。例如，最近發行的「從波動物理到數位光學」，就是將應用科技的種子播種到國高中；思源科學創意大賽的競賽獎也會增加高職中生奉獻科學的榮譽感，讓學生在學習歷程上豎立里程碑。為擴大規模與效益，「思源科學創意大賽」歡迎產業界贊助或協助，加入產業科技元素。

思源科學創意大賽鏈結：https://springcontest.org.tw/zhtw/page/index

光電 環球晶 穩懋

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