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搶攻宅經濟商機！奧黛莉7月5日進駐udn買東西

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
奧黛莉EASY SHOP、U&Z雙品牌旗艦館，7月5日進駐udn買東西購物中心。台灣奧黛莉提供
奧黛莉EASY SHOP、U&Z雙品牌旗艦館，7月5日進駐udn買東西購物中心。台灣奧黛莉提供

台灣奧黛莉集團線上電商版圖再下一城！官方直營EASY SHOP、U&Z雙品牌旗艦館搶進線上通路，7月5日強勢進駐「udn買東西購物中心」，全力搶攻宅經濟商機，同時宣示擴大集團在線上內衣通路的市場占比。

疫情之後，許多實體商店轉為經營線上商店，台灣奧黛莉集團同時擴大布局電商網路，加速實虛整合進行數位轉型，除了加強優化官方網站、成立官方APP，並同步深耕門市體驗服務。

面對消費型態快速改變，今年更進一步重啟全新經營策略，並整合台灣奧黛莉集團資源，聚焦台灣國民內衣店EASY SHOP及U&Z二大品牌，以「雙品牌旗艦館」全面進攻各線上電商平台搶占線上商機。

7月5日全新進駐udn買東西購物中心，並預計在最短時間內陸續於各平台遍地開花，以調控集團在實虛市場的比重，加速實虛布局運作。

7月5日至8日，udn買東西購物中心EASY SHOP及U&Z雙品牌旗艦館特別推出開館慶活動，許多獨家優惠活動限時限量推出，讓三級警戒待在家無法出門添購內在美的眾多女性，透過線上商店在線一樣可以買到真正物超所值與驚喜的優惠商品。

開館慶活動內容包含滿額現折：『指定正品單筆消費滿3000折600』、滿額贈：『單筆消費滿1288送EASY SHOP文青環保杯套，滿2200送EASY SHOP娃娃收納購物袋』、『搶購專區：第二件1元』、『精選商品5折專區』、還有『限時優惠價超值搶購』。

除了優惠活動，還有開館慶獨家企劃『小褲任選五件均一價77元』，更加碼舉辦獨家抽獎活動，在udn買東西購物中心的EASY SHOP旗艦館『下單就抽人氣超夯IN ZERO無重力內衣一套』。

U&Z品牌旗艦館，是台灣奧黛莉集團為網路電商平台限定打造的全新品牌，商品來自集團專營外銷客戶的設計，與版型研發團隊親自操盤，擁有來自全球外銷客戶的最新情報與流型資訊，是一個完全獨立於EASY SHOP的全新品牌。

面向網路市場客層的多變與創新，U&Z品牌以「UNIQUE」獨特的商品設計概念，及「ZEAL」充滿熱情吸睛的形象，營造出流行、限量、獨特等各式新品主題，提供消費者對於物超所值及絕對超值的消費慾望，創造出驚喜與尋寶的消費樂趣。

U&Z品牌旗艦館開館慶，推出一系列活動包含獨家期間限定『不限金額下單就抽，親膚哲學無鋼圈超舒適內衣1套』、『單筆消費滿1288送企鵝收納包』、『內衣199起，小褲69起』等超值優惠。

電商 udn買東西

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