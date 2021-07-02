快訊

「謝謝！辛苦了」一張吃飯照讓高雄人好揪心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電明年量產3奈米晶片 首批客戶含英特爾蘋果

中央社 / 台北2日綜合外電報導
日本媒體今日報導，蘋果與英特爾將率先採用台積電的次世代3奈米製程晶片，預定明年下半年開始量產。報系資料照／記者黃仲裕攝影
日本媒體今日報導，蘋果與英特爾將率先採用台積電的次世代3奈米製程晶片，預定明年下半年開始量產。報系資料照／記者黃仲裕攝影

日本媒體今日報導，蘋果與英特爾將率先採用台積電的次世代3奈米製程晶片，預定明年下半年開始量產。這也顯示，台積電仍將在美中科技大戰第一線扮演關鍵角色。

日經亞洲（Nikkei Asia）指出，目前蘋果與英特爾正就3奈米製程技術測試自家晶片設計，台積電預計2022年下半年就會開始推出最新製程晶片。

消息人士透露，蘋果iPad可能成為首款採用3奈米技術的產品。至於預計明年推出的新一代iPhone，可能因生產排程考量採用4奈米晶片。

據台積電的說法，3奈米技術的運算效能將較5奈米提升10%至15%，同時還可減少25%至30%的耗電量。

另一方面，美國最大晶片製造商英特爾正與台積電攜手合作至少兩項3奈米計畫，目標是設計筆電與資料中心伺服器的中央處理器，以從超微（AMD）和輝達（Nvidia）手中奪回市占率。

一名消息人士表示，「目前，英特爾計畫採用的3奈米製程晶片數量，超過蘋果iPad。」

對於英特爾而言，與台積電合作是為了讓公司渡過眼前的難關，直到內部生產技術完全到位。英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）先前曾稱公司與台積電是「競合關係」，這也是英特爾首度將核心產品外包製造。

日經分析，採用最新製程的競賽不僅是為了商業競爭，地緣政治也是重要考量。美國、歐盟和日本都以國安風險為由，爭先恐後地把晶片生產移入境內。華府還通過520億美元的半導體投資計畫，以確保美國順利重返晶片生產霸主地位。

華盛頓先前表示，英特爾延遲推出7奈米製程，將帶來安全風險。美國能源部也已將其超級電腦晶片，從英特爾製品改為非美國製造的台積電晶片。

針對日經亞洲的置評要求，英特爾證實它正就2023年產品陣容與台積電合作，但未說明會採用何種製程技術。台積電拒絕就個別客戶計畫發表評論，蘋果則未回應置評要求。

台積電

延伸閱讀

所有Intel Mac可能都不支援Windows 11 原因出在「TPM 2.0」

嶄新英特爾XPU 鎖定HPC、AI 多家客戶打造解決方案

英特爾攜手微軟 將用戶最愛的行動應用程式帶往PC

半導體新版圖／一份關鍵報告改寫台積電命運！美國籌組聯盟圍堵中國 全球半導體版圖大洗牌

相關新聞

滙豐、大摩唱衰雙王 法說會恐不如預期

雙王大立光、台積電法說會將接力召開，繼美銀證券等率先唱旺，滙豐、摩根士丹利2日報告卻逆勢潑冷水，包括滙豐預測，今年新機鏡...

疫情陰影持續 6月製造業、非製造業採購經理人續跌

中經院今天公布6月採購經理人指數，經歷5月重挫，6月續跌，惟跌勢收歛，製造業採購經理人指數(PMI)續跌2.0個百分點至...

高通新任CEO安蒙：現正處於創新機運新十年起點

全球手機晶片龍頭高通（Qualcomm）今（2）日宣布，在高通公司成立36周年之際，現任總裁克里斯蒂亞諾·安蒙（Cris...

台積電明年量產3奈米晶片 首批客戶含英特爾蘋果

日本媒體今日報導，蘋果與英特爾將率先採用台積電的次世代3奈米製程晶片，預定明年下半年開始量產。這也顯示，台積電仍將在美中...

南茂與協力廠 捐贈警用巡邏車和快篩劑助防疫

封測廠南茂科技（8150) 考量第一線執勤警察與防疫相關人員需有足夠的安全防護設施，公司與協力廠商為善盡一己之力，於今（...

高通新任總裁兼執行長Amon 宣示加速連接數位未來

美國晶片大廠高通新任執行長Cristiano Amon在美國時間1日正式上任，他在上任當天一早發給員工的信中表示，高通創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。