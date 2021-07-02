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滙豐、大摩唱衰雙王 法說會恐不如預期

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照

雙王大立光台積電法說會將接力召開，繼美銀證券等率先唱旺，滙豐、摩根士丹利2日報告卻逆勢潑冷水，包括滙豐預測，今年新機鏡頭的升級有限，不利大立光獲利彈升，旺季毛利率恐探66%低點，摩根士丹利則認為台積電5奈米+的定價提升不大，第3季營收至多季增一成，低於市場預期，可說是示警雙王法說會恐不如預期之虞。

滙豐目前對大立光評級為「持有」，最新目標價雖自3,000元上調到3,020元，有媒體因此解讀為「送暖」，但此一目標價仍較大立光2日收盤的3,105元，隱含3%跌幅。且滙豐全篇論調保守，副標還寫出第2季獲利會「低於市場預期」，第3季市場對VCM貢獻「太樂觀」，今年預估EPS更低於去年，試問大立光的投資人何來感到「溫暖」？

至於摩根士丹利對台積電的目標價落在580元，不過外資2日連三買台積電，買超1,539張。

滙豐表示，大立光法說會將公布第2季財報和第3季展望，可能雙雙低於預期，由於第2季安卓手機需求未大幅提升，大立光6月營收可能和5月相當，全季營收僅101億元，比市場預期低約一成；毛利率則視大立光和先進光的和解金而定，預估水準在64.2%，也較去年同期的68.59%大幅衰退。

市場預期，第2季為大立光谷底，第3季將翻身，但滙豐認為，因今年手機飽受缺料、漲價之苦，鏡頭要大幅升級不易，以上游晶片供應鏈市況來看，缺料到第4季才會緩解，近期中國推出的手機鏡頭升級幅度也不大。另外是市場期待的VCM鏡頭，大立光要2023年才有可觀貢獻；對今年3、4季的毛利率僅預估66%。

台積電方面，日前花旗、美銀預測第3季營收將季增12%、16%，高盛雖維持880元目標價，但預期季增率僅9%。

摩根士丹利認為，以台積電本季將投入25K wpm的5奈米+產能在A15晶片，定價和5奈米相當，換算營收貢獻只有1.1-1.2億美金，台積電營收至多較前一季成長一成，不會達到市場預期的11.2%，遑論樂觀派預期更高。

此外，摩根士丹利也保守看台積電第4季動能，主要是中國打壓比特幣，比特大陸砍單的消息已甚囂塵上，而過去兩個星期，挖礦硬體價格也確實走低，2018年的跌價經驗不可不慎。

日前摩根士丹利已降評台積電，對旺季看法持續保守，並表示近期台積電的漲幅不如台股和國際半導體同業，呼應投資人認同成長性受到局限。

台積電 大立光 手機鏡頭

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