展碁股東會通過配發現金股利2元 預訂8月19日發放

宏碁集團展碁國際（6776）今（2）日於天成飯店召開股東會，因應疫情，採包廂分流以及限制包廂人數之方式進行，由展碁董事長陳俊聖、獨立董事唐瑞伯、董事暨總經理林佳璋共同主持。展碁股東會除決議承認109年度營業報告書及財務報表外，亦決議承認109年度盈餘分派，每股分配現金股利2元，預訂發放日為8月19日。

2020年受宅經濟影響，展碁業績表現亮眼，全年營收達173億元、年增28%，稅後淨利達1.94億、年增54.7%，創下歷史新高。每股稅後純益為2.63 元，更創下18年來的新高。

總經理林佳璋表示，經濟環境受疫情影響，導致電商、遠距教學及醫療、視訊會議、線上遊戲需求熱度不減反增，加速電商、虛擬經濟、平台經濟的推動。展望2021年，展碁以積極、彈性態度，結合數位行銷，來面對通路代理產業中各種挑戰及機會，快速調整公司的經營策略與行銷組合，佈局新商機，強化供應商與客戶關係，隨時保持高效的營運狀態，達成今年的營運目標。