竹科打疫苗暖身 大型IC設計公司調查員工施打意願

因應中央疫情指揮中心要求針對科學園區內1,000人以上大型企業員工施打新冠肺炎疫苗意願先行造冊，大型IC設計公司近日也著手展開內部調查員工的施打意願。

據IC設計公司發出的內部通知，為了因應科學園區管理局安排施打疫苗，公司將朝成立企業疫苗注射站方向規劃。

IC設計公司在通知信中依然強調，目前施打時程、疫苗品牌以及數量等細節，都還需要政府進一步確認。

由於目前各大科學園區尚未排定施打疫苗的時間，也無法判斷施打的疫苗品牌，有IC設計公司員工開玩笑說，如果未來發現被打的疫苗品牌不是心中所想的，當天應該就要請假，不打了。

台灣是半導體產業重鎮，牽動整體電子業的上游晶片供應量能，半導體測試廠京元電苗栗廠區6月初爆發外籍移工群聚染疫，一度造成鄰近的竹科人心惶惶，甚至令外界憂心是否對電子業造成斷鏈效應，所幸目前看來影響相對小。