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南茂Q2營收有望再攀升 法人看好下半年營運

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

南茂（8150）今年以來營運表現亮麗，4月及5月營收增長下，市場法人不僅看好該公司第二季營收有機會是連續第三個季度的成長，且市場法人也看好該公司今年下半年營運也將優於上半年表現。

南茂今年第1季合併營收64.65億元，季增2.5%，連續第2季度營收創歷史新高。第2季以來，4月及5月營收也都維持高檔水準，合計二個月的營收已達46.21億元，以近幾個月南茂單月營收維持20億元以水準，第二季營收可望超第一季表現，再創歷史新高。

主要客戶端需求上，目前三大記憶體DRAM、NOR Flash及NAND Flash，客戶拉貨動能持續強勁，在記憶體領域出貨維持明顯成長。面板驅動整合觸控驅動IC的客戶下單量也持續成長。

此外，市場法人看好南茂後市營運，也因該公司積極因應客戶需求而擴充產能，包含從去年4Q開始逐季增加7-8%的打線機台至今年底，以及今年下半年混合訊號和記憶體測試產能將增加10-20%。同時，市場法人也預期，南茂下半年會持續將上升的原料成本，包括封裝材料、較高的測試平台成本反映在報價上，有利於今年下半年營運表現。

營收 南茂

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