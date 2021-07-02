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威剛5月獲利5.28億元 年增351.28%、EPS 2.23元

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

國內記憶體模組大廠威剛（3260）今（2）日因有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告5月自結數，獲利5.28億元，年增351.28%，每股純益2.23元，累計今年4月、5月EPS為4.57元，已賺贏今年首季2.94元。

威剛受惠出貨暢旺再加上漲價效益助攻，5月營收達36.33億元，年增39.3％，不僅續創11年多來單月高點，也是歷年同期最佳；威剛對本季持續看好，第3季營運表現將持續走高。

先前董事長陳立白預期，DRAM上游供應商供給吃緊的問題短期已無解，第3季合約價維持續漲態勢，且疫情加速宅經濟及電競遊戲市場擴增也將推高DRAM於資料中心的需求及NB、桌上型電腦端的應用量。

威剛今日公告5月自結數，獲利5.28億元，年增351.28%，每股純益2.23元，累計今年4月、5月EPS為4.57元，不僅已賺贏今年首季2.94元，和去年同期0.99元相比，年增逾3倍。

威剛 記憶體模組

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