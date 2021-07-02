中保科通過配發5元現金股利 殖利率達5%

中興保全科技（9917）今（2）日召開股東會，109年營收、每股盈餘再創歷年新高，通過配發5元現金股利，寫下連續30年配發現金股利，殖利近5.3％。

中保科109年度公司合併營收為137億元，年增率2.2%，合併營業利益為26.4億，較去年成長4.22%，109年度合併後稅後淨利為24.4億元，較去年同期成長11.96%，每股稅後盈餘達5.42元。營收與每股盈餘皆創公司股票上市後歷史新高紀錄。今天股東會也通過去年盈餘配發5元現金股利，以今天收盤價94元計算，殖利率約5.3%。

展望今年，中保科表示，受惠全台老舊建築都更計畫啟動，以及日前內政部表示未來將續建八萬戶社宅，中保科技今年營業動能持續看好智慧城市、智慧建築與智慧防災業務；另外，為了將集團服務觸角延伸至消費者，中保科技推出「中保好生活」Ａpp，以切入物業管理市場，增加營收。

疫情期間，宅商機湧現，中保科技集團也趁勢推出線上物管平台App「中保好生活」，這款App把社區公告、繳交管理費、包裹通知，購物商城等全都綁在一起。因為疫情升級，無接觸消費需求升高，加上這款App能串連中保無限＋智慧家庭系統，真正做到用手機開門，不用換設備只要按下App，便能零接觸開啟社區大門，才剛上線就有社區百人下載體驗。

中保科技透露，疫情緊張讓消費者希望減少與物品接觸機會，因此零接觸智慧開門的功能引起許多消費者詢問。目前洽談社區破500棟，成約社區客戶以雙北、桃竹苗社區大樓居多。

未來中保好生活App會綁進更多中保科技集團的服務，以及洽談生活類服務的異業合作，像是蔬菜鮮食、清潔修繕服務、團購電商等，以製造產品黏著度與更多金流的發生。

疫情再起，帶動防疫管理相關商品需求暴增，看準這塊商機，中保科技引進多款熱顯攝影機，人員進出時，可同步偵測體溫是否正常，也能結合門禁考勤系統，讓許多公司行號、科技業、工廠廠房、或是員工宿舍等來電洽詢，詢問量激增，業績成長近50%。

中保科技補充，疫情升為三級，時時刻刻需配戴口罩，中保科技的門禁考勤系統，可選定有罩辨識功能的熱顯攝影機，員工進出公司時，無需取下口罩，也能精確辨識員工身份，或是設定未正確配戴口罩，在通道入口處，閘門可設定無法開啟，也引起業者詢問。