力積電董座黃崇仁：明年產能已被客戶預訂一空

面對終端需求出現雜音，晶圓代工廠力積電（6770）董事長黃崇仁今（2）日表示，明年產能已被客戶預訂一空，一片都不剩，記憶體與邏輯IC都極缺產能。

目前力積電銅鑼新廠正興建中，新產能預計2023年開出，小股東關心未來晶圓代工供過於求的風險，對此黃崇仁回應，現在客戶需求非常好，絕對沒有供過於求，明(2022)年的產能也都被客戶掃光，一片也不剩，力積電一路以來都有這樣的本事，相信可以繳出漂亮成績單。

黃崇仁進一步說明，當前晶圓代工價格不斷往上升，同業世界先進毛利率會提升，力積電毛利率也將快速提升，預期在不久的未來，將與世界先進相等或超過，至於股價合不合理，則由市場決定。

他並表示，力積電明年產能都已被客戶預訂一空，一片都不剩，不會有供過於求的情況，同時透露，有朋友找他要150片，結果邏輯IC部門主管說「一片都拿不出來」。

力積電2020年合併營收457億元，年增27%，稅後純益38.1億元，每股純益1.23元；展望今年，公司預期，將會一季會比一季好，全年獲利可望倍數成長，法人估，今年營收有機會站上600億元，年增3-4成，EPS上看4元。