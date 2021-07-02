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日經指英特爾將成台積電最大客戶？台積電回應了

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導
台積電。聯合報系資料照（記者黃仲裕攝影）
台積電。聯合報系資料照（記者黃仲裕攝影）

日經新聞引述消息人士報導指出，晶圓代工龍頭台積電（2330）3奈米製程技術已獲得蘋果（Apple）和英特爾（Intel）兩大客戶，而且英特爾包下的產能比蘋果還多。對於任何客戶端的訊息，台積電維持一貫不評論的立場。

蘋果今年將推出的新款手機「iPhone 13」，並持續由台積電操刀使用的手機處理器「A15」，市場傳出產品代號為「Ellis」，採用台積電5奈米製程。而預計明年問世的新一代iPhone使用的「Crete」處理器，則預定採用台積電4奈米製程生產的晶片。

根據台積電曾對外釋出的說法，與5奈米製程相較，3奈米製程有助運算效能提升10%至15%，同時可降低25%至30%的耗電量。

日經新聞報導指出，據消息人士透露，蘋果和英特爾正利用台積電3奈米製程來測試自家晶片，預期明年下半年開始量產；其中，蘋果iPad可能率先採用台積電3奈米製程所生產的處理器。

日經新聞報導指出，英特爾正與台積電合作至少兩項3奈米製程計畫，設計供筆電和資料中心伺服器使用的中央處理器，希望從超微（AMD）和輝達（Nvidia）手上搶回市占率，這些晶片預料最快在2022年底開始量產。

這幾年來，蘋果一直是台積電最大客戶，不過，日經新聞引用消息人士說法指出，目前台積電規畫給英特爾的3奈米製程晶片數量，比蘋果iPad的使用量更多，代表未來英特爾有可能幾下蘋果，成為台積電最大客戶。

日前英特爾已把發表7奈米製程的時間延後至2023年，屆時將落後台積電和三星。法人認為，英特爾可能是想藉由台積電的力量，渡過這段技術調整期，一旦英特爾本身的技術就位，多數產品還是可能拉回自家的晶圓廠。

台積電 英特爾 iPhone 13

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