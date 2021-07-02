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義隆股東會 董座葉儀皓對明年看法仍樂觀

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

觸控晶片廠義隆（2458）今（2）日召開年度股東會，由於現場有出席股東踴躍提問，歷時大約一個半小時結束。針對股東關心明年營運狀況，義隆董事長葉儀皓看法仍趨向樂觀。

義隆今日召開董事會順利通過去年度財報和股利政策，由於去年度成績亮眼，全年歸屬母公司淨利達到32.45億元，創下歷史新高，每股稅後純益有11.14元，該公司決定配發9元現金股利。

義隆今日股價多在平盤價190元上下游走，目前現金殖利率仍逼近5%。

由於國內新冠肺炎疫情趨緩，今日仍有不少股東親自出席義隆的股東會，並關心下半年和明年的營運趨勢。

據了解，葉儀皓向股東釋出仍樂觀的看法，認為目前要談明年PC市場是否會有修正仍言之過早，即使略有修正，義隆積極調整本身的產品組合，拉高產品均價（ASP），同時擴增產品布局，將具備更強的抵抗力和戰鬥力。

由於今年半導體大缺貨，義隆也積極調整產品組合和製程，今年產品全部都在八吋廠投片，明年將會有12吋廠的產品產出，為今、明兩年重要的分水嶺。

從短期營運面來看，義隆5月營收微降至16.61億元，但還是比去年同期顯著拉升三成。由於4月和5月營收墊高，法人預估，該公司第2季營收將可輕鬆超過首季，全季應有機會站上50億元大關，創單季歷史新高紀錄。

義隆電預估，第2季單季合併營收可望季成長15.5%至25.1%，達到48億至52億元，毛利率將落在48%至50%間，較第1季持平或季增兩個百分點。

義隆電本季營運看增，主要來自於遠距教學需求成長，加上市場缺貨，產品價格同樣拉升所貢獻。法人預期，該公司第3季ASP和營收趨勢依舊穩定向上，第4季則暫時需要觀察。

義隆 股東會

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