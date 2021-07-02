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力積電今股東會 黃崇仁：目標年底前掛牌上市

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

晶圓代工大廠力積電（6770）為同業中，先行召開股東會的廠商，在今（2）日的股東會上，除補選兩席重量級獨立董事外，也順利通過各項重要議案，目標年底前掛牌上市；董事長黃崇仁表示表示，盼達成股東多年來期待的希望，對股東才能有所交代。

力積電今年股東會因應新冠疫情設置網路直播專區，會上補選2席董事，分別是台積電前研發副總經理林本堅、中華電前財務長暨執行副總經理葉疏，任期至2023年5月26日；力積電董事長黃崇仁表示，兩位新任董事都相當德高望重，兼具專業經驗及產業歷練，可為公司創造很大的利益，非常歡迎他們的加入。

黃崇仁指出，疫情對開股東會非常不便，因需要投票通過一些議案，才能申請上市，他堅持今天要開，而今天最開心的事情，就是力積電可以申請上市了，公司已經備妥相關資料，近日就會向證交所提出，公司也跟主管機關充分溝通，希望可以用最快的速度通過審查，今年底前應該可以順利掛牌。

股東會 力積 疫情

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