疫情陰影持續 6月製造業、非製造業採購經理人續跌

中經院今天公布6月採購經理人指數，經歷5月重挫，6月續跌，惟跌勢收歛，製造業採購經理人指數(PMI)續跌2.0個百分點至64.0%，非製造業採購經理人指數(NMI)續跌3.2個百分點至46.0%，是一年來最快緊縮速度。對未來六個月展望，內需產業六月指數雖回升4.1個百分點到41.8%，但各產業不同，部分產業如面臨現金流斷鏈風險。

中經院院長張傳章表示，六月PMI連續八個月百分之六十以上擴張速度後，近兩個月連續下跌，製造業PMI6月指數續跌2個百分點至64.0%，五項指標全數下跌。其中新增訂單及生產指數擴張趨緩相對明顯，都由四月的百分之七十以上連續兩個月走跌，六月累計較四月分別各跌6.9、7.1個百分點，來到64.7%與63.8%。

至於供應商交貨時間（71.6%）與存貨指數（60.7%），則較4月高點相比僅差距3.2與1.6個百分點，不過廠商仍反映供應鏈風險可控難度大，因此只能持續拉高安全庫存因應。此外，5月底中國大陸廣東疫情爆發，使深圳鹽田港塞港，歐美復工後塞港頻傳以及國內半導體供應鏈產線端人員確診，都加劇航班交期之不確定性以及長短料情況。

製造業面臨的原物料價格問題，中經院指出，原物料指數在連續七個月維持八十以上上升度，但六月下降6.4百分點，來到84%，來到為2020年6月轉為上升以來最大回跌幅度

張傳章表示，製造業對未來六個月展望，六月指數續跌2.7到64.3%，是2020年12月以來最慢擴張速度。其中電子暨光學產業是六大產業，唯一未來六個月展望指數未呈現擴張速度趨緩者，但電訪業者漲價、缺貨、交期及運期拉長的塞港問題，對未來看法是光明中夾雜黑暗。

非製造業NMI部分，五月驟跌10.9個百分點轉為緊縮後，6月續跌3.2個百分點至46.0%，為2020年6月以來最快緊縮速度。組成指標中相對領先反應的商業活動與新增訂單指數，在五月大跌約20.0個百分點後，6月再持續下跌，分別續跌4.1與6.5個百分點至38.7%與38.5%。

值得注意的是，疫情重災戶餐飲住宿業，商業活動指數跌到11.1%，新增訂單更直接歸0，未來六個月展望也是0%，顯示業者絕望看不到前景。零售業則是商業活動跌到27.5%，新增訂單為22.7%，未來六個月展望也只有25%。

中經院分析，市場陸續傳出連鎖型住宿業者轉型防疫旅館或出售部分資產以確保現金流量與員工福利，導致住宿餐飲業的新增訂單與未來展望指數皆跌落至0.0%。與此同時，餐飲業多回報疫情導致供需失衡與強降雨使得菜價飆漲，住宿餐飲業之採購價格指數躍升32.2個百分點 72.2%。

不過，內需產業表現有別，資訊及通訊業、運輸倉儲業及批發業，商業活動及新增訂單及六個月展望都雖然五月大跌，但六月馬上彈升十個百分點，轉為擴張。

張傳章表示，展望未來，內需業者多觀望疫情態勢。出口與製造攸關業者本月雖多轉為樂觀看待未來景氣，惟六月底多國陸續傳出因印度變種病毒延後解封或再度封城，樂觀復甦的業者仍持續反映承受交期與運費持續攀升的壓力。