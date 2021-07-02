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高通新任CEO安蒙：現正處於創新機運新十年起點
全球手機晶片龍頭高通（Qualcomm）今（2）日宣布，在高通公司成立36周年之際，現任總裁克里斯蒂亞諾·安蒙（CristianoAmon）將正式就任該公司第四任執行長（CEO）。安蒙樂觀認為，我們正處於充滿創新機運新十年的起點，高通將攜手所有合作夥伴和客戶實驗願景。
安蒙特別透過一段影片表示，他於25年前以工程師的身分加入高通，多年來始終堅持專注研發具變革的技術領先策略，對高通而言，這一點永遠不會改變。
安蒙強調，對高通來說，現在是令人振奮的時間點，該公司將會持續推動5G演進和擴展，目前對於高通技術和產品需求持續高漲。
安蒙表示，高通的解決方案正在推動智能邊緣發展，助力雲端資料發展並賦予更多產業轉型，高通將持續引領和加快無線技術的創新，打造人與萬物智慧互聯的新世界。
法人指出，高通名列台積電（2330）前三大客戶，僅次於蘋果、超微（AMD），由於高通分散下單在三星，今年上半年受到三星製程不順影響，加上周邊搭配的RF元件缺貨，導致手機晶片市占率遜於聯發科（2454）。
法人指出，高通力求重新拿回市占率，第3季擴大在台積電下單，主要以中階手機晶片為主，希望努力從聯發科手中重新拿回市占率，手機晶片雙雄在下半年的競爭將會加劇。
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