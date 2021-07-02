IC Insights：今年全球IC銷售將突破5000億美元

IC Insights預估，2021年整體IC市場的強勁需求預計將使銷售額提高24%，歷史上首次突破5,000億美元，折合新台幣超過14兆元，且2022年到2023年還會持續成長。

IC Insights這份對2021到2025年全球IC市場的最新預測，非常罕見的，是由世界半導體貿易統計協會（WSTS）定義的33個主要IC市場類別中，有32個類別的產品預計2021年的銷售額將有所增長，其中29個更是預計將出現兩位數的大幅成長。

IC Insights認為，在2021年中期，IC產品生產正在恢復到正常水準，但COVID-19引起的晶片需求激增，使用於智慧型手機、電腦、電視、汽車和其他應用的積體電路仍然供不應求，缺貨的狀況可能持續到2022年。

IC Insights預估，IC市場在2022年和2023年將持續成長，全球IC銷售收入有機會首次超過6,000億美元；其中，5G、人工智慧、深度學習、虛擬實境（VR）以及其他在資料中心和雲端運算伺服器、汽車和工業市場的新興應用預計將激增，使2020到2025年的IC市場的年均複合增長率（CAGR）達到10.7%。