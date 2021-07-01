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抗疫情海嘯 SOOCKER搜客邀運動達人影響力變現

經濟日報 / 記者劉秀珍/即時報導
運動教練或達人往往在訓練學員的過程中，培養了自己的影響力，透過平台行銷可以進一步將影響力變現。沂動行銷提供
運動教練或達人往往在訓練學員的過程中，培養了自己的影響力，透過平台行銷可以進一步將影響力變現。沂動行銷提供

對抗疫情海嘯，各行各業都在奮力求生。社群電商知名品牌 SOOCKER 搜客攜手運動產業大咖摩曼頓旗下O2Gether運動生活平台，共同推動「O2Gether運動達人導購聯盟」，由馬拉松國手張嘉哲、運動媒體人徐裴翊領軍，6月以來已有150位運動達人加入，一起將影響力轉換為銷售力，共度疫情難關。

新疫情帶給社會巨大衝擊，三級警戒期間，全台運動場館被列入首波強制停業產業之一，運動場館與運動教練首當其衝，營收瞬間降至谷底。「O2Gether 運動達人導購聯盟」推出，主要在整合多元資源，邀請運動教練與運動意見領袖加入，希望能將危機視為轉機，創建運動產業的新藍海。

沂動行銷是 2017 年成立的新創企業，專注發展「以創新營運模式翻轉電子商務」， 2019 年首創推出社群電商平台 SOOCKER 搜客。沂動行銷執行長王秋鎮指出，疫情也催生了運動達人社群電商元年。新成立的平台，就在服務運動教練與意見領袖，並結合O2Gether平台上的運動休閒商品，除可協助消費者參與運動課程，獲得更專業的商品建議，也將個人在運動社群上的影響力變現，創造全新獲利模式，打造數位銷售力。

知名運動連鎖通路摩曼頓目前有超過 200 家門市，銷售逾 70 個品牌、上萬種運動休閒鞋款、服飾、配件。疫情來襲，摩曼頓董事長林政男透過旗下O2Gether 運動生活平台，協助教練推廣線上課程，也積極開創運動教練增加更多線上營收的機會，先化解燃眉之急，並長期培育運動教練的數位銷售力。這次與SOOCKER的合作，目的也希望大家可以克服疫情考驗。

馬拉松國手張嘉哲分享自己的心得，認為運動員在線上線下經營社群，是在創造和累積自己的價值，並與粉絲創造更深的情感鏈結。運動員也最了解運動商品優劣，一方面結合自己的專業推薦商品，讓大眾更享受運動這件事，也可從中獲取收入，繼續完成自己的運動夢想。

知名運動媒體人徐裴翎也加入這次合作計畫。沂動行銷提供
知名運動媒體人徐裴翎也加入這次合作計畫。沂動行銷提供
馬拉松國手張嘉哲身體力行影響力變現的計畫。沂動行銷提供
馬拉松國手張嘉哲身體力行影響力變現的計畫。沂動行銷提供

疫情

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