台達電助力抗疫 捐贈十家醫院紫外線抑菌艙

全台三級警戒延續至7月12日，為協助前線醫療院所防堵新冠肺炎疫情，台達電（2308）今（1）日宣布將捐贈十所重點專責醫院及大型醫學中心紫外線「U+抑菌艙」。

台達電表示，實際走訪雙北、桃園等地的防疫重點醫院了解需求之後，將陸續裝置十台紫外線「U+抑菌艙」於醫院門診、急重症或主要出入口等處，人員通過抑菌艙時僅需照射5秒鐘，即可消滅表面81%的COVID-19病毒，盼能為醫護人員及就診民眾提供安心、便利、有效的消毒方式。

本次捐贈對象包含臺北市立聯合醫院三院區 (中興院區、仁愛院區、和平院區)、三軍總醫院、臺北醫學大學附設醫院、馬偕紀念醫院、新北市立聯合醫院三重院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院等院所。

臺北市長柯文哲表示，在台達電向市府表達了捐贈抑菌艙給北市醫療院所的意願後，市府第一時間轉達給北市聯合醫院評估辦理，謝謝台達電在這疫情嚴峻的時刻做出的善舉，相信這對醫護與民眾有相當實質性的幫助。

臺北市立聯合醫院總院長黃勝堅表示，新冠疫情爆發以來，醫護在接觸患者與民眾後的清潔與消毒格外重要。感謝台達一次捐贈三台抑菌艙給聯合醫院，在人來人往的門診區設置便利有效的零接觸消毒，可以讓更多的醫護與民眾能夠同時受惠。

三軍總醫院院長王智弘少將表示，疫情以來，三總一直以高規格規劃相關因應措施，在最嚴謹的防疫下，持續對民眾提供最完善醫療服務。非常感謝台達電捐贈抑菌艙，能夠在短時間內以零接觸的方式直接進行消毒，對就醫的民眾及醫護同仁提供了立即性的幫助。

台達電執行長鄭平表示，新冠肺炎疫情嚴峻，對於站在抗疫最前線的醫護人員，台達電深表感謝。5月底台達捐贈首批抑菌艙給衛生福利部雙和醫院以及臺北榮民總醫院，其後廣獲各界正面反饋與詢問。內部研擬後決定針對重點專責醫院及大型醫學中心等醫療院所擴大捐贈計畫，期盼以企業的力量與創新科技協同台灣防疫，為社會盡一分力。

U+抑菌系列是台達電新開發的產品，採用日本Ushio在台灣獨家授權的新光源產品Care222®，以紫外線222nm波長照射的方式，不傷人體，有效滅菌。產品除抑菌艙外，也有具備多種控制模式的嵌燈型產品，結合台達樓宇自動化的光源調控、生物辨識、體溫測量等功能，可針對醫療照護院所、商業空間、辦公室等多樣室內場域，設計合適的情境應用。

此外，台達電也在開發更多桌上型或移動式的抑菌設備，預計能在第4季前推出，將能提供安心、便利、有效的全面抑菌服務。

台達電紫外線「U+抑菌艙」，在5月推出後即受到多方關注，已於全台陸續裝置近50台，除累積捐贈給醫院的12台抑菌艙外，也包括金融業、科技業的辦公大樓、工廠產線、左營國家運動訓練中心等，協助不同產業共同抗疫。