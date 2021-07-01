中華電攜網通業者 完成光纖開放網路驗證

電信龍頭中華電信（2412）擁抱開放網路，宣布已經攜手智邦（2345）旗下鈺登，合勤控（3704）旗下合勤科技，明泰科技（3380），完成台灣首次光纖到家開放網路系統驗證。

中華電信表示，開放網路（Open Networking）架構的出現，打破傳統軟硬體品牌藩籬，在通用電信雲平台上，可更彈性的進行硬體設備升級，並結合軟體技術靈活提供客製化與差異化的網路應用服務。

中華電信看準網路軟體化、雲化、開放化的大趨勢，攜手國內外合作夥伴廠家於6月29日成功展示在開放網路架構下，跨廠牌系統提供光纖到家（FTTH）的高速寬頻上網及MOD服務，在通用雲平台上安裝網路軟體，搭配國產的網路設備，達到硬體彈性建置、軟體快速客製化的目標。

中華電信由電信研究院邀集固網寬頻領域的國內外廠家共同參與合作，整合國內鈺登科技的機房端網路設備，合勤科技、明泰科技兩家的用戶端網路設備，國外廠商Netsia、Radisys及STL的虛擬化網路功能軟體，順利達成光纖到家開放網路系統的整合，同時也以諾基亞的虛擬化網路功能軟體，搭配相容於既有的光纖到家網路設備，皆成功驗證Gbps等級高速寬頻上網及高品質MOD服務。

目前各國電信業者均關注開放網路議題，而美國、德國的電信業者已有小規模商用案例，中華電信則是國內首創自主完成跨廠牌整合，成功驗證開放寬頻接取網路架構。

中華電信研究院院長林昭陽表示，有效結合產研與通路力量，善用核心技術，營建共存共榮生態系，是中華電信的挑戰也是機會。中華電信研究院將持續擁抱開放標準與環境，與網通業者軟硬整合協同合作，布局網路基礎設施、雲架構技術。

鈺登科技表示，與中華電信合作的驗證測試專案為vOLT軟體定義寬頻網路（SEBA）技術，鈺登除提供包含vOLT寬頻網路機房設備外，也匯集網路交換器與網管交換器導入解決方案中，並與Sterlite與Netsia等開放網路軟體廠商合作，將其軟體解決方案整合入內，連結不同廠商的光纖寬頻網路用戶端設備，提供高速寬頻上網與MOD應用服務。

明泰寬頻網路設備在全球已出貨超過千萬埠，明泰科技總經理林裕欽表示，開放式網路漸趨成熟、生態體系更為完整、提升電信商採用意願及納入未來規劃佈署，明泰掌握有線、無線通訊、邊緣運算及AI關鍵技術，天羅地網的涵蓋，及時切入市場商機。

合勤科技表示，與全球電信服務合作，提升第三方設備及軟體互通性整合速度，並進一步協助營運商優化網路布建效率，加快創新服務推出，強化市場競爭優勢。