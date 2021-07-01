宏碁電競筆電南美大賣 秘魯、哥倫比亞登龍頭

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競筆電在秘魯及哥倫比亞蟬聯市場龍頭，五月份皆以37%市佔率榮登當地銷售第一；其中，祕魯年增率以77.5%遠遠超越業界的均值負7.1%，前五月年增率同樣以199.3%，超越業界的均值116.1%，顯示宏碁電競筆電成功站穩市場地位。

宏碁表示，電競筆電在南美各地市場的展現強勁動能，長期在祕魯及哥倫比亞位居領先地位，祕魯更是自今年一月起銷售逐月成長，並於四月份站上銷售排行第一、五月份持續坐穩市場龍頭。

宏碁旗下電競產品研發著重玩家喜好，獨家的散熱技術更擁超過300項設計專利，更提供多樣化的電競產品組合供玩家選擇。除此之外，結合當地的行銷策略，無論是線上線下的促銷、電競直播主的合作、或是當地電競賽事的合作，皆成功打進玩家市場，締造宏碁電競品牌在南美市場的成功聲量。