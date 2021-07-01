遠傳5G周年 年底用戶數滲透率拚三成

遠傳電信（4904）表示，自去年7月推出「遠傳心5G」以來，深耕消費端與企業端，讓5G進入生活的實質應用，5G改變世界的願景已是現在進行式，而用戶黏著度加深，扣除疫情居家影響後，網路使用量成長率已達18%，同時5G用戶也穩定成長，目前接近80萬，繼續向年底達成5G滲透率30%目標邁進。

遠傳表示，除建設用心打造一流網路，秉持「服務貼心、體驗順心」的原則，持續開發串流影音多視角、VR、雲遊戲等多元創新應用，讓消費者對5G更有感。遠傳也跨業結盟攜手夥伴善用5G通訊技術為企業與政府推出智能服務，領先同業完成全台第一座5G智慧工廠和首推遠距診療服務等多項5G垂直場域指標案例。

遠傳指出，遠傳擁有黃金頻譜優勢與用心紮實的網路建設，在5G網速及其他多項關鍵指標一路領先同業，屢獲國際權威機構認證第一，更成為助攻台灣成為5G網速全球第二，提升台灣能見度的神隊友。遠傳從「心」出發，

遠傳總經理井琪表示，遠傳去年攜手近百家5G生態圈策略合作夥伴宣布「遠傳心5G」開賣，至今已建置超過7,000座5G基地台，全台人口涵蓋率突破75%，預計年底將超過90%。5G被視為未來驅動各產業成長的重要引擎，無論是國、內的外法人、研究機構都看好長期發展，在電信產業的轉型時刻，遠傳一本初衷，要做最好的5G，雖然今年台灣因疫情衝擊市場活力，但遠傳仍堅持把網路品質及服務做到最好，替未來成長動能打下堅實的基礎。

據愛立信調查報告指出，台灣5G用戶的成長速度高於全球平均，5G網路需求亦不斷成長，而消費者在串流影音、遊戲及其他應用所花費的時間，更是高於許多國家。遠傳表示，5G用戶數穩定攀升，開台一年遠傳5G用戶數已接近80萬，營收、獲利貢獻也優於預期，尤其有逾90%的5G用戶申辦999以上的高資費，續約用戶資費平均也提升超過20%，帶動ARPU持續成長，遠傳也樂觀看待第四季新5G iPhone問世，將再推升成長力道，朝向年底5G滲透率30%目標邁進。

遠傳指出，「遠傳心5G」同步推出的「遠傳friDay影音明星多視角」、「遠傳friDay VR」，受到用戶歡迎，其中明星多視角使用人數成長80%最多，「遠傳friDay影音」獨家多視角轉播2021台北跨年晚會更締造超過200萬收視人次的佳績，加上陸續引進的時下熱門韓流娛樂影視、與《極島冒險溜浪玖壹壹》、《爽健零時差》獨家新創IP多視角節目等廣受觀眾喜愛，更帶動「遠傳friDay影音」會員數年成長近4成、活躍用戶年成長1倍。

另外，為用戶打造專屬的一站式行動生活圈「遠傳心生活」App，更是遠傳「圈粉」、培養客戶忠誠度的秘密武器，短短8個月下載量突破250萬，活躍用戶超過100萬，同樣繳出亮眼的成績單。

近期疫情衝擊醫療量能，遠傳表示，發揮資通訊系統整合專長，於亞東醫院導入遠距診療平台，減少民眾出入醫院頻率並降低染疫風險，視訊門診累積超過2,000人次，一周的門診量達229診次，目前尚有多家醫院正規劃開設中。而這個平台即是遠傳去年率先協助台東縣打造全台第一個5G遠距診療場域、於新北市實現全台第一個5G糖尿病連續式醫療照護服務的創新應用。台灣將於2026年成為超高齡社會，長期照護將是遠距診療的延伸應用場域，都是5G應用可預見的場景。

台灣高科技產業在全球供應鏈扮演重要地位，醫療、生技、交通運輸具有高度發展潛力，遠傳強調，持續跨業結盟，以5G大人物解決方案，與企業夥伴共同打造垂直場域創新應用。已完成的5G企業專網指標案例包括與台達（1309）及微軟打造全台第一個5G智慧工廠、與聯發科（2454）打造5G毫米波垂直場域，助企業夥伴升級轉型；而目前洽商中的5G企業專網合作案近百個，客戶領域遍及科技業、製造業、零售業、醫療、新創公司、政府合作案等領域。