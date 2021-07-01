智邦旗下鈺登科技聯手中華電信 完成vOLT應用測試

智邦集團（2345）子公司鈺登科技（Edgecore Network）於今（1）日宣布，與中華電信（2412）合作完成開放寬頻接取網路概念測試驗證（POC），透過鈺登科技所提供的虛擬光纖網路機房端裝置(Virtual Optical Line Terminal,；vOLT)，在中華電信開放架構電信雲平台上，提供Gbps級別的網路傳輸速度的高速寬頻上網與MOD服務。

鈺登科技表示，此次與中華電信合作的驗證測試專案為vOLT軟體定義寬頻網路（Software Enabled Broadband Access；SEBA）技術，而鈺登除了提供包含vOLT寬頻網路機房設備外，也將鈺登科技的匯集網路交換器與網管交換器導入解決方案中，並與Sterlite與Netsia等開放網路軟體廠商合作，將其軟體解決方案整合入內，連結不同廠商的光纖寬頻網路用戶端設備，提供高速寬頻上網與MOD應用服務。

中華電信表示，開放網路（Open Networking）架構的出現，打破傳統軟硬體品牌藩籬，在通用電信雲平台上，可更彈性的進行硬體設備升級，並結合軟體技術靈活提供客製化與差異化的網路應用服務。看好開放網路架構未來的發展，中華電信研究院基於 GPON 互通技術整合經驗與鈺登科技合作，導入XGS-PON OLT等網路設備，並同時與其他多家開放網路架構的軟硬體廠商攜手，成功完成此次開放寬頻接取網路解決方案驗證測試。

鈺登表示，傳統OLT軟體皆為綁定安裝於OLT硬體中，且每台OLT都有一套軟體，但在新型態的vOLT開放網路架構中，則可將控制軟體集中安裝於伺服器內，透過軟體控制管理多台OLT運行。

對於開放網路架構未來的應用發展，鈺登科技表示，除了解決傳統OLT受限於軟體分散、無法集中管理的缺點外，也因為vOLT可整合雲原生軟體方案，明顯提升電信業者維運管理的靈活性，而透過解耦OLT軟硬體，則可讓整體網路規劃具有更大的彈性，不必再受限於特定品牌或軟硬體，進一步鬆綁電信寬頻網路建置採購，有利於電信業者未來網路建設布局發展。