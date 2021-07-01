台達電助抗疫 捐贈十家醫院紫外線抑菌艙

為協助前線醫療院所防堵新冠肺炎疫情，台達電（2308）7月1日宣布將捐贈十所重點專責醫院及大型醫學中心紫外線「U+抑菌艙」。台達實際走訪雙北、桃園等地的防疫重點醫院了解需求之後，將陸續裝置十台紫外線「U+抑菌艙」於醫院門診、急重症或主要出入口等處，人員通過抑菌艙時僅需照射5秒鐘，即可消滅表面81%的COVID-19病毒，盼能為醫護人員及就診民眾提供安心、便利、有效的消毒方式。

本次捐贈對象包含台北市立聯合醫院三院區（中興院區、仁愛院區、和平院區）、三軍總醫院、台北醫學大學附設醫院、馬偕紀念醫院、新北市立聯合醫院三重院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院新屋分院等院所。

台達執行長鄭平表示，新冠肺炎疫情嚴峻，對於站在抗疫最前線的醫護人員，台達深表感謝。五月底台達捐贈首批抑菌艙給衛生福利部雙和醫院以及台北榮民總醫院，其後廣獲各界正面反饋與詢問。內部研擬後決定針對重點專責醫院及大型醫學中心等醫療院所擴大捐贈計畫，期盼以企業的力量與創新科技協同台灣防疫，為社會盡一分力。

台達物聯網照明事業處處長王志賢表示，U+抑菌系列是台達新開發的產品，採用日本Ushio在台灣獨家授權的新光源產品Care222®，以紫外線222nm波長照射的方式，不傷人體，有效滅菌。

產品除抑菌艙外，亦有具備多種控制模式的嵌燈型產品，結合台達樓宇自動化的光源調控、生物辨識、體溫測量等功能，可針對醫療照護院所、商業空間、辦公室等多樣室內場域，設計合適的情境應用。此外，台達也在開發更多桌上型或移動式的抑菌設備，預計能在第4季前推出，將能提供安心、便利、有效的全面抑菌服務。

台達紫外線「U+抑菌艙」，在5月推出後即受到多方關注，已於全台陸續裝置近50台，除累積捐贈給醫院的12台抑菌艙外，也包括金融業、科技業的辦公大樓、工廠產線、左營國家運動訓練中心等，協助不同產業共同抗疫。其安裝簡易使用便利的特性，可為人流出入的要道或重點消毒空間提供快速、無接觸的高效抑菌服務。