調查報告：紫光展銳名列大陸前五大手機晶片廠

中國大陸研調機構CINNO Research調查指出，聯發科（2454）繼續保持高速成長；而紫光展銳因為受到大陸手機品牌廠榮耀採用，今年5月首度擠進中國大陸前五大手機晶片廠之一。

自2021年3月起，每日經濟新聞聯合協力廠商資料機構CINNOResearch，每月持續發佈「中國手機通信產業資料觀察報告」（簡稱手機通信產業觀察），報告持續關注三大運營商、手機品牌商、手機供應鏈最新資料。

CINNO Research調查指出，從5月排名來看，在大陸內需的手機處理器（SoC）市場方面，聯發科（2454）繼續保持大比例增長態勢，5月手機晶片出貨量870萬套，月成長8%，也比去年同期大增51.9%。

高通5月出貨量為770萬套，較上月下滑4%，也比去年同期減少近4%，出現月衰退和年衰退「雙減」現象；蘋果出貨量是340萬套，月成長8%，但比去年同期下降6.2%。

中國大陸手機品牌廠華為旗下晶片廠海思，受到華為遭到美國制裁的拖累，出貨量一口氣下降到240萬套，月減14%，也比去年同期大降七成。

原本排名第五的南韓三星，則跌出第五名，改由大陸手機晶片廠紫光展銳取代。據CINNO Research調查，紫光展銳5月手機晶片在大陸的出貨量為80萬套，雖然只有聯發科的十分之一，但已位居第五名，也遠優於原本出貨趨近於0的狀態。

紫光展銳手機晶片出貨開始拉升，主要來自於榮耀等開始採用其晶片，也逐步被其他大陸手機品牌廠採用。CINNOResearch指出，在電商18期間，搭載紫光展銳晶片的榮耀暢玩20等均取得了不錯的銷售量。