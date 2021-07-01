快訊

郭台銘買BNT疫苗快抵台了？劉宥彤這樣說

7歲柔道童「重摔27次亡」登BBC 外國網友怒斥：根本謀殺

調查報告：紫光展銳名列大陸前五大手機晶片廠

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

中國大陸研調機構CINNO Research調查指出，聯發科（2454）繼續保持高速成長；而紫光展銳因為受到大陸手機品牌廠榮耀採用，今年5月首度擠進中國大陸前五大手機晶片廠之一。

自2021年3月起，每日經濟新聞聯合協力廠商資料機構CINNOResearch，每月持續發佈「中國手機通信產業資料觀察報告」（簡稱手機通信產業觀察），報告持續關注三大運營商、手機品牌商、手機供應鏈最新資料。

CINNO Research調查指出，從5月排名來看，在大陸內需的手機處理器（SoC）市場方面，聯發科（2454）繼續保持大比例增長態勢，5月手機晶片出貨量870萬套，月成長8%，也比去年同期大增51.9%。

高通5月出貨量為770萬套，較上月下滑4%，也比去年同期減少近4%，出現月衰退和年衰退「雙減」現象；蘋果出貨量是340萬套，月成長8%，但比去年同期下降6.2%。

中國大陸手機品牌廠華為旗下晶片廠海思，受到華為遭到美國制裁的拖累，出貨量一口氣下降到240萬套，月減14%，也比去年同期大降七成。

原本排名第五的南韓三星，則跌出第五名，改由大陸手機晶片廠紫光展銳取代。據CINNO Research調查，紫光展銳5月手機晶片在大陸的出貨量為80萬套，雖然只有聯發科的十分之一，但已位居第五名，也遠優於原本出貨趨近於0的狀態。

紫光展銳手機晶片出貨開始拉升，主要來自於榮耀等開始採用其晶片，也逐步被其他大陸手機品牌廠採用。CINNOResearch指出，在電商18期間，搭載紫光展銳晶片的榮耀暢玩20等均取得了不錯的銷售量。

手機 晶片

延伸閱讀

鼎炫-KY子公司隆揚申請大陸A股上市

3000噸級宜蘭艦協力 共同防堵馬祖海域大陸抽砂船

高通、聯發科多一家競爭對手 ARS 5G晶片年底量產

訂台東鴨蛋竟買到大陸貨 台灣女子輸入檢疫物遭送辦

相關新聞

魏哲家獲選亞洲半導體最佳CEO 談台積電創新

台積電總裁魏哲家近日獲選Institutional Investor Magazine的亞洲半導體最佳CEO第一名，魏哲...

凌陽創新 高階ISP在全球晶片荒中突圍成長

高階影像處理晶片設計開發商凌陽創新（5236）今（1）日舉辦上櫃前線上業績發表會，該公司主力產品為影像處理控制晶片（IS...

台積電6月營收可望挑戰新高 外資估Q2 EPS 5.38元

台積電（2330）6月營收預計7月9日公告，7月15日將召開法說會，公布第2季財報，美系外資搶先預估台積電第2季營運表現...

矽晶圓步入景氣上升循環軌道 半導體擴廠腳步加快

半導體產業供不應求，各大廠陸續擴產，帶動上游材料矽晶圓族群市況提前轉佳，出貨面積大增；環球晶、台勝科、合晶、嘉晶營運好轉。

疫情激起防疫意識 CIE-Taiwan年會聚焦紫外光殺菌應用

工研院與CIE-Taiwan台灣照明委員會、國立陽明交通大學聯合舉辦線上「CIE-Taiwan 2021年會暨深紫外及 ...

疫情掀紫外光殺菌應用潮 CIE-Taiwan年會聚焦UVC-LED

疫情之下掀起大眾消毒意識，具有消毒殺菌功能的深紫外（UV-C）LED技術也受到市場高度關注，陸續有許多創新應用產生。有鑑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。