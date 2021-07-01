魏哲家獲選亞洲半導體最佳CEO 談台積電創新
台積電總裁魏哲家近日獲選Institutional Investor Magazine的亞洲半導體最佳CEO第一名，魏哲家總裁亦接受該雜誌書面採訪提到台積電如何進行創新。
魏哲家提到，台積公司的創新皆由客戶的創新而驅動，透過與客戶緊密合作並了解他們的技術藍圖和需求，進行半導體製程技術的創新，並規劃能夠滿足客戶需求的產能。藉由協助客戶成功地將新產品上市，我們在這個過程中也獲得了成功。
回應今年產業所面臨最大的挑戰為何？他則說，必須面對、反應不斷變化的環境，以及客戶的需求持續增長是目前最大的挑戰。除了5G、AI等產業大趨勢持續推動對於半導體的需求，疫情的全球大流行也打亂了客戶需求的預測。半導體需求相較過往的預期更為動盪。
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