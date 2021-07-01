快訊

竹科女感染源不明 6月足跡遍布新北、宜蘭與新竹市

台積電、鴻海購買疫苗8、9月抵台？陳時中回應了

魏哲家獲選亞洲半導體最佳CEO 談台積電創新

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電總裁魏哲家獲選Institutional Investor Magazine的亞洲半導體最佳CEO第一名。 本報系資料照
台積電總裁魏哲家獲選Institutional Investor Magazine的亞洲半導體最佳CEO第一名。 本報系資料照

台積電總裁魏哲家近日獲選Institutional Investor Magazine的亞洲半導體最佳CEO第一名，魏哲家總裁亦接受該雜誌書面採訪提到台積電如何進行創新。

魏哲家提到，台積公司的創新皆由客戶的創新而驅動，透過與客戶緊密合作並了解他們的技術藍圖和需求，進行半導體製程技術的創新，並規劃能夠滿足客戶需求的產能。藉由協助客戶成功地將新產品上市，我們在這個過程中也獲得了成功。

回應今年產業所面臨最大的挑戰為何？他則說，必須面對、反應不斷變化的環境，以及客戶的需求持續增長是目前最大的挑戰。除了5G、AI等產業大趨勢持續推動對於半導體的需求，疫情的全球大流行也打亂了客戶需求的預測。半導體需求相較過往的預期更為動盪。

台積電 半導體 疫情

延伸閱讀

助台南偏鄉弱勢學生 台積電及慈濟基金會伸援手

美股多收紅 法人：台股可望維持盤堅走勢

好幸福 台積去年薪酬695億

台積電助攻 美方贈我莫德納從75萬變250萬

相關新聞

矽晶圓步入景氣上升循環軌道 半導體擴廠腳步加快

半導體產業供不應求，各大廠陸續擴產，帶動上游材料矽晶圓族群市況提前轉佳，出貨面積大增；環球晶、台勝科、合晶、嘉晶營運好轉。

凌陽創新 高階ISP在全球晶片荒中突圍成長

高階影像處理晶片設計開發商凌陽創新（5236）今（1）日舉辦上櫃前線上業績發表會，該公司主力產品為影像處理控制晶片（IS...

台積電6月營收可望挑戰新高 外資估Q2 EPS 5.38元

台積電（2330）6月營收預計7月9日公告，7月15日將召開法說會，公布第2季財報，美系外資搶先預估台積電第2季營運表現...

疫情激起防疫意識 CIE-Taiwan年會聚焦紫外光殺菌應用

工研院與CIE-Taiwan台灣照明委員會、國立陽明交通大學聯合舉辦線上「CIE-Taiwan 2021年會暨深紫外及 ...

疫情掀紫外光殺菌應用潮 CIE-Taiwan年會聚焦UVC-LED

疫情之下掀起大眾消毒意識，具有消毒殺菌功能的深紫外（UV-C）LED技術也受到市場高度關注，陸續有許多創新應用產生。有鑑...

鴻海員工生一胎補助130.5萬元 去年補助1.76億元

鴻海去年台灣非主管全職員工薪資中位數約新台幣166.2萬元，去年員工育兒「0至6歲公司養」措施，每生育一胎補助130.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。