網路攝影機ISP出貨量增 凌陽創新今年前5月業績揚

高階影像處理晶片設計開發商凌陽創新（5236）於今（1）日舉辦上櫃前線上業績發表會，該公司主力產品為影像處理控制晶片（ISP）與人機介面裝置微控制晶片（HID），受惠疫情影響，網路攝影機ISP出貨量大增，凌陽創新今年前1-5月累計營收為10.08億元、年增101.8%，營運表現亮眼。

公司表示，相較其他同業，凌陽創新專注中高階市場領域，與品牌廠建立長期策略夥伴關係，能充分掌握關鍵技術趨勢及終端客戶的需求，所開發的ISP聚焦於HD、FHD及500萬畫數以上的高解析度產品，技術門檻相對較高；此外，公司在發展上也持續往高階功能產品推進，如500萬、800萬畫數以上產品、TNR 3D降噪、超低功耗及AI邊緣運算技術及影像信號處理ISP晶片與系統方案整合服務等。

公司強調，因為不斷的創新研發，再加上高水準的出貨品質以及領先市場採用12吋晶圓製程的優良政策，讓2020年全球皆深受晶片荒影響時，凌陽創新在NB Webcam市場有著不可撼動的地位，在非蘋陣營市場占比高達40%，相較於同業受困晶圓產能不足無法出貨窘境，凌陽創新於2020年ISP銷售不降反升，相較2019年成長超過七成。

在全球科技迅速發展加上AI技術趨近成熟，促使智慧科技的應用逐漸廣泛，凌陽創新也針對人臉辨識、情境判斷、背景影像處理、眼球追蹤等應用領域，積極研發具人工智慧邊緣運算能力的ISP晶片，可運用於PC、NB及其他電腦平台。此外，著眼生活及醫療效能上的需求未來也有相當大的商機，凌陽創新也開發了超低耗能、高性價比，且符合醫療用規範的內窺鏡產品。

據市調機構《IDC》調查顯示，2020 年全球PC出貨量即突破3.02 億台，而此熱景更是延續到了2021年Q1全球銷售量高達近8400萬台；TrendForce調查數據也指出，2020全球NB銷售超過2億台，2021樂觀預估可以上達2.17億台，市場樂觀推測今年全球電腦銷售量有機會再創新高；法人看好在現象之下，一人一機已成為趨勢，這也將帶動凌陽創新營收呈現倍數成長。