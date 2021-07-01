鴻海防疫滴水不漏 出差員工有個人全套防護裝備

鴻海集團（2317）今（1）日 發表109年度企業社會責任（CSR）報告書，現在正值疫情防疫時刻，鴻海集團也有防疫七項機制，做到防疫滴水不漏。

鴻海指出，有鑒於集團同仁往來國際差旅需求，集團也針對長途旅行的員工，提供個人防護裝備，包括護目鏡、防護衣、醫用口罩、N95口罩、檢驗手套、酒精、乾洗手液等，還有詳細的國際差旅移動過程防疫須知指引。集團內部的防疫指揮系統，每週也定期透過集團內的企業級APP， 提供全球最新的疫情資訊影片。讓全球各地的同仁，都能第一時間掌握最新疫情脈動。

2020 年發生新冠疫情，嚴重衝擊全球產業與經濟，為因應新冠疫情的影響，鴻海集團以員工及家屬的健康安全為最高原則，啟動內部營運持續計畫(Business Continuity Planning，簡稱 BCP)，並由董事長劉揚偉親自坐鎮防疫指揮中心，每日召開防疫會議，由相關權責主管向董事長報告，部署集團防疫策略。

集團防疫七項機制，包含防疫機制到位、防疫物資到位、清潔消毒到位、內部管理到位、教育訓練到位、員工關懷到位、員工排查到位。不難看出鴻海集團在偌大的工廠中，如何讓上萬名工廠員工做到細節的防疫措施。

集團中也有「防疫六早策略」，包含早部署、早啟動、早發現、早報告、早隔離、早治療，甚至連員工的心理層面都顧到，開設24小時熱線諮詢，提供電話與微信諮詢，累計諮詢538人次。

鴻海指出，自新冠疫情爆發後，集團於 2 月即啟動自製口罩產線規劃，從機台設計、模具開發組裝到 3 月試產認證完成。對於印有「Hon Hai/Foxconn」字樣的口罩，相對集團許多工作繁複的高 科技精密製造產品來說，口罩可說是集團史上最簡單的一款產品，卻也是意義最重大的，透過 增加社會口罩供給量、協助社區加強防疫能量，鴻海希望能在新冠肺炎防疫上，藉由不織布口罩貢獻一份密織的心意。

集團秉持「取之於社會、用之於社會」理念，將口罩提供予政府、醫療人員、員工，同時先後捐贈 14 萬片口罩予廠區鄰里及全台 10 個社福團體，讓罕病、獨居長者不需再費心搶購口罩。對此，受贈單位均表感謝，其中罕病基金會表示，十分感謝集團能夠想到罕病朋友們，尤其許多罕病朋友特別體弱，又必須定期到醫院回診治療，口罩實在是一個非常重要的必需品。