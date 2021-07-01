微軟：台灣為亞太區勒索軟體攻擊五大熱區

疫情持續影響全球，遠距辦公遽增，但因缺乏企業資安環境的保護，及面臨變化多端的駭客攻擊趁虛而入，導致其面臨的資安風險大幅增加。微軟釋出最新Microsoft Defender Antivirus遙測數據，亞太地區遭受勒索軟體攻擊的比率比疫情爆發前平均提升2.4倍，其中台灣遭遇率更是亞太區平均近2倍，與紐西蘭、日本、中國及澳洲並列為亞太區勒索軟體攻擊的五大熱區。

為協助企業避免遭受網路攻擊，微軟提出企業必知的四大資安指南，包括 1) 擁抱零信任 2) 利用現有工具例如多因素驗證（MFA） 3) 秉持雲端優先的態度 4) 投資於資安人才、技能和多樣性，幫助企業建置全方位資安防護網。

全球疫情嚴峻，資安威脅也隨之升溫，根據微軟調查，駭客平均每天發動5,000萬次密碼攻擊，相當於每秒579次，微軟去年更截獲了300億封電子郵件威脅，並指出2022年網絡犯罪對全球經濟的影響將達到240兆台幣（8兆美元成本），顯示出疫情期間全球防駭更不可輕忽。

微軟最新Microsoft Defender Antivirus遙測數據指出，疫情爆發至今18個月，亞太地區遭受惡意程式攻擊的比率比疫情前平均提升19%，遭受勒索軟體攻擊的比率平均提升240%。其中，台灣的惡意程式攻擊遭遇率增加了16%，勒索軟體更增加了407%，台灣勒索軟體遭遇率位居亞太地區排名第五，僅次於紐西蘭（825%）、日本（541%）、中國（463%）及澳洲（453%），顯示防止惡意軟體及勒索軟體攻擊在台灣企業防疫期間更是迫在眉睫。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理朱以方表示，根據微軟調查指出台灣勒索軟體遭遇率是亞太地區平均近2倍，顯示台灣資安防駭須更嚴加戒備，微軟呼籲台灣企業應盡快著手擬訂資安防禦策略，以應變未來更彈性的混合辦公模式。同時，資安人才需求將逐漸增加，企業應重視資安人才培育，我們也鼓勵工作者與學生拓展資安學識技能，共同壯大資安生態系。

他也指出，亞太地區包括台灣有超過98% 是中小企業，而多數可能未有完整的IT團隊來支援資安需求，微軟建議中小企業著手資安第一步從善用現有資安工具開始，啟動多因素驗證即為最有效率的方式，幫助員工在混合辦公趨勢下，享有安全無虞的工作環境。