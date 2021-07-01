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光磊股東會 通過日亞化參與私募案

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

光磊（2340）今天召開股東常會，會中順利通過私募案，公司看好，引進日亞化資金可望為光磊帶來全新的技術與訂單。

光磊總經理黃年宏強調，目前疫情逐漸趨緩，光磊在日前完成全廠全員篩檢，所有員工全部均為陰性，因此所有產線與產能亦逐漸步入正軌，以配合滿足所有客戶的需求為目標，全力衝刺。

發言人戴菁甫補充說明，重複下單的疑慮雖然存在且原物料漲價壓力仍在，但由於光磊趁著疫情期間與客戶反覆溝通與逐筆確認訂單，再加上下半年將邁入光磊的銷售旺季，因此對於下半年的展望可說是相當審慎樂觀。

光磊歷經去年市場派的干擾、內部組織改革與大幅度修正商務模式後，加上私募案於於股東會順利通過，下半年可望趨於穩定成長，公司看好下半年營運審慎樂觀。

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