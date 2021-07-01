英業達 名列全球企業智慧製造專利百強

近年來，隨著AI、5G等新興技術的發展，智慧製造企業顯然已成為支撐產業發展的重要引擎。科技創新情報SaaS服務商智慧芽（PatSnap）日前發佈《全球企業智慧製造專利排行榜（TOP100）》，英業達（2356）名列全球企業智慧製造專利百強。

全球企業智慧製造專利排行榜基於智慧製造技術進行全球專利檢索，包括相關企業在智慧製造領域的基礎設施、資料平臺、生產建模、製造雲和資料應用等，對全球企業在智慧製造領域的專利佈局進行成果洞察。

根據智慧芽榜單數據，美、日企業在智慧製造領域優勢明顯，其中國際商業機器公司（IBM）、西門子公司、三菱電機株式會社分別以1741件、1580件和1081件相關專利申請數量位列榜單前三名。

臺灣入榜的台積電（2330）、鴻海（2317）以及英業達三家公司均為具世界級製造水準、注重科技創新及致力智財保護的代表性企業，長期投入智慧製造領域的研發，排名分別位居第38名、第53名及第62名。榜單中有17家中國大陸企業入榜，如國家電網、平安科技、格力電器、華為等知名企業。

英業達董事長卓桐華表示，創新決定飛得多高，品質決定走得多遠，建立自主研發能量，積極保護智慧財產，更能強化企業的競爭力。我們會持續深耕筆電，並注重伺服器、工業物聯網、智慧裝置、智慧家居等四大領域發展，積極開發汽車電子及醫療照護等新商機。

英業達專注筆記型電腦、伺服器及智慧設備的設計、開發與製造，是全球最佳的系統、軟體與服務公司之一，英業達近年策略布局AI、工業4.0與5G領域，成立AI 研究中心、5G通訊技術中心、工業4.0軟體設計中心，英業達自2001年至2020年連續20年保持臺灣發明專利申請前十名，十分注重創新研發與專利布局，同時是台灣第一批打造5G智慧製造解決方案的廠商。