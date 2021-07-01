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亞太資安新情勢 微軟：台灣成勒索軟體攻擊五大熱區

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

疫情帶動遠距辦公人數劇增，也讓資安風險跟著升溫，根據微軟釋出最新Microsoft Defender Antivirus遙測數據，亞太地區遭受勒索軟體攻擊比率比疫情爆發前平均提升2.4倍，其中台灣的遭遇率幾乎是亞太區平均的2倍，與紐西蘭、日本、中國及澳洲並列為亞太區勒索軟體攻擊的五大熱區。

Microsoft Defender Antivirus針對疫情前至今18個月內，亞太地區如台灣、日本、南韓、澳洲、新加坡、中國大陸等共15個市場，進行惡意軟體遭遇率與勒索軟體遭遇率調查。數據顯示，亞太地區遭受惡意程式攻擊的比率比疫情前平均提升19%，遭受勒索軟體攻擊比率平均提升240%。

在疫情期間，台灣的惡意程式攻擊遭遇率增加了16%，勒索軟體更增加407%，勒索軟體遭遇率上升幅度位居亞太地區第五，僅次於紐西蘭825%、日本541%、中國463%及澳洲453%。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理朱以方表示，台灣勒索軟體遭遇率是亞太地區平均近2倍，顯示台灣企業資安防駭須更嚴加戒備，以因應疫情後的混合辦公模式，並重視資安人才培育；而多數中小企業缺乏完整IT團隊支援資安需求，可先從現有資安工具著手，像是啟動多因素驗證就是最有效率的方式。

微軟調查，駭客平均每天發動5,000萬次密碼攻擊，微軟去年更截獲300億封電子郵件威脅。微軟指出，2022年網路犯罪對全球經濟影響將達到新台幣約240兆元，顯示疫情期間防駭更不可輕忽。

微軟對企業提出四大資安指南，包括「擁抱零信任」，明確驗證、授予最低權限並始終假設漏洞存在；盤點現有工具安全性，落實多因素驗證（MFA）；利用雲端即時更新安全技術的特性，秉持雲端優先的態度；投資培育資安人才，促使員工參與資安認證與課程，建立未來資安團隊。

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