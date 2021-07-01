台積電6月營收可望挑戰新高 外資估Q2 EPS 5.38元

台積電（2330）6月營收預計7月9日公告，7月15日將召開法說會，公布第2季財報，美系外資搶先預估台積電第2季營運表現，認為將符合市場預期，預估單季毛利率、營業利益率分別為51.8%、41.2%，每股純益5.38元， 重申台積電買進評等，目標價維持上看880元。

台積電5月合併營收1,123.6億元，月增0.9%，年增19.8%，為歷年最旺的5月，累計前五月合併營收5,860.8億元，年增17.1%；法人推估台積電6月營收可望超過1,400億元，挑戰單月歷史新高。

根據台積電先前釋出的財測，預估第2季營收129~132億美元，有機會挑戰單季新高，以新台幣28.4兌1美元為計算基礎，毛利率49.5~51.5%，營業利益率38.5~51.5%；若換算為新台幣，第2季營收約3,663.6~3,748.8億元。

台積電6月營收將在下周公告，7月15日第2季法說會登場，除公布第2季財報數字，也將提出未來的展望，美系外資則是搶先出具報告，認為晶圓代工產能供不應求將可能持續到2023年，台積電受惠於5G、高效能運算、人工智慧應用的穩健需求，可望持續擴增市占率。

美系外資表示，在成熟製程需求強，加上蘋果、聯發科（2454）、超微等客戶的先進製程訂單，預估台積電整體產能利用率可望維持高檔，看好台積電2023年3奈米製程市占率將超過8成，將可掌握議價的主導權。

美系外資預估，台積電第2季毛利率、營業利益率分別為51.8%、41.2%，每股純益5.38元；預估台積電第3季營收將季增5.2%，毛利率、營業利益率將分別達50.8%、40.6%；美系外資重申台積電買進評等，目標價維持880元。

台積電今日開高震盪，早盤以596元開出，上漲1元，一度拉升至597元，盤中一度翻黑下滑至591元，午盤過後呈現小跌，盤中跌幅0.16%。