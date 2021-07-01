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高通、聯發科多一家競爭對手 ARS 5G晶片年底量產

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

中國大陸IC設計公司翱捷科技（ARS）向上海證交所科創板申請IPO，已獲得當地證監會通過。據翱捷科技規劃，第五代行動通訊（5G）基頻晶片最快年底量產，將與高通（Qualcomm）、聯發科（2454）等手機晶片廠爭搶市場。

翱捷科技成立於2015年，由中國大陸手機晶片廠銳迪科（RDA）創辦人戴保家所創立。RDA是聯發科在2G功能機時代主要競爭對手之一，後來被紫光集團合併，紫光將RDA和展訊二合一，成為紫光展銳。

而戴保家自行創辦ARS，算是在手機晶片領域另尋再起，並獲得中國大陸當地創投和阿里巴巴投資。

據中國大陸媒體報導，ASR成立至今，先後收購了韓國Alphean、江蘇Smart IC、Marvell的移動通信部門，因此取得Marvell移動通訊基頻的IP、部分產品線以及成熟的基帶研發團隊。

由於ASR這次申請科創板IPO，擬公開發行不低於4,183.01萬股，計畫募資人民幣23.8億元、折合新台幣超過百億元，將用於新型通信晶片設計專案、智慧IPC晶片設計專案、多種無線協議融合、多場域下高精度導航定位整體解決方案及平臺項目、研發中心建設專案、補充流動資金專案。

據ASR申請科創板IPO對外釋出的資料，該公司從2G到4G基頻晶片累計出貨數千萬套，其中，5G基頻晶片最快將於年底量產，代表明年將與高通、聯發科等手機晶片廠爭搶市場。

除了ASR外，中國大陸另一家手機晶片廠紫光展銳也推出全新5G品牌「唐古拉」，其中，產品代號為「T770」的晶片為6奈米5G晶片，本月上市搶市。

法人認為，中國大陸手機晶片廠在5G的布局相對落後，現階段仍是高通、聯發科雙強之爭，陸廠能否跟上，明年將是觀察指標。

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