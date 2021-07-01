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車市排行前十大 四個進口品牌、國產又落難

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
6月車市排行榜。
6月車市排行榜。

6月車市疫情嚴重影響，但國產受影響幅度超過進口車，前十大品牌中有四個進口車品牌，豪華車龍頭賓士甚至逆勢成長，以2,467台居銷售排行榜第二位，同時也帶動進口車市占51.5%，重回市場主導地位。

台灣賓士表示，整個六月份皆處於三級警戒，勢必影響消費者出門意願，對展示中心來客及試駕活動皆有顯著影響。即使在三級警戒下，Mercedes-Benz 六月仍交出亮眼的成績單，掛牌數2,467台，持續保持豪華進口車冠軍，掛牌數幾乎是同級豪車品牌的一倍，主要歸功於疫情前的訂單順利交車；展望第3季，考量國內疫情狀況、晶片及零組件供應不穩定及國際運輸波動等眾多變數，預期將影響到第3季的銷售表現。

車市排行中，除了賓士以外，Lexus居第四位、BMW居第七位，VW第十位，表現都優於大盤，另外特斯拉、保時捷與奧迪也都較去年同期明顯成長，其中保時捷的479台比去年大增105.6%，更顯得特殊。

進口車 疫情 車市

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