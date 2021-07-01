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鴻海生一胎補助130.5萬元 員工育嬰復職與留任率近100%

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

根據鴻海（2317）新出爐的2020年企業社會責任報告書，為讓員工安心工作與放心生活，鴻海集團自開始推行「生育津貼 7 萬元搭配 0 到 3 歲育兒補貼」，然而，集團進一步加碼補貼，於 2020 年初宣佈優化育兒福利津貼，將鴻海寶寶育兒津貼從「0 到 3 歲」提升 到「7 足歲前」都有資格，迄今實施已屆滿週年。

鴻海集團按懷孕前、中到產後，給予準媽媽們全方位補助，除了生一 胎補助7萬元，每月更給予 1.5 萬元補助，更在預產期前 3 個月，補助上下班計程車交通費 15,000 元，懷孕期間配戴準媽 媽識別證，將給予上下電梯、取餐與搭乘接駁車優先等禮遇。包括生育補助與交通補助，每生育一胎總計補助130.5萬元，於2020 年， 總計發放給 1,210 位員工，共發放補助金額為 1.76 億元。

在鴻海集團提供的全方位照護下，在近年的員工育嬰復職率與留任率皆接近 100%。為進一步提升留任率，針對離職人員，集團落實面談，瞭解員工離職真正具體原因，並考量納為改善方針。

在留才政策面，積極深入基層，瞭解員工真正需求，並落實員工關懷，提供良好的溝通管道，建立完善的溝通平 台，環境面，持續完善基處設施，精進工作環境，打造各單位及組織間良好且融洽的工作氛圍。

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