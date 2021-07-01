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飛利浦全新大型顯示器 搭載先進智慧影像處理技術

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

全球影音家電品牌飛利浦宣佈，2021年新款飛利浦大型顯示器系列，將搭載新一代 P5 AI智慧影像處理器，透過頂尖AI智慧技術，為飛利浦再造影像品質新視界。即使原始影像不盡完美，透過P5 AI智慧影像處理器的先進演算法，依然可讓畫面品質及動態清晰度獲得驚人的提升。

新一代P5 AI智慧影像處理器除了能夠無縫移除畫面上的各種缺陷，並提供完美的色彩、銳利度、對比度，以及流暢的動態影像之外，還加入HDR 10+ Adaptive高動態範圍標準、高動態清晰度(Fast Motion Clarity)、AI智能像素增強(AI Smart Bit Enhancement 2.0)、防烙印技術(Anti Burn-in solution)等進階功能支援。而全新的電影偵測功能(Film Detection feature)，則可根據個人觀影偏好，自動切換至家庭劇院模式、電影模式，也能以電影製作者模式來重現導演的原始視角。

此一飛利浦自行研發的AI智慧功能，乃是以神經網路架構為基礎的機器學習技術，飛利浦以及TP Vision開發團隊所建立的影像資料庫，在這30多年來已擁有多達上百萬筆的測試影片，神經網路演算法透過逐幀分析資料庫的所有內容，在決定影像品質的五大關鍵（訊源、色彩、對比、動態和銳利度）之間建立完美平衡，因此能夠呈現出更為逼真、自然的影像。

目前配備P5 AI智慧影像處理器的飛利浦大型顯示器，包含OLED935、OLED706、OLED806、Mini LED 9506與9516等系列，並將於近期陸續上市。

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