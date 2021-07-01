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鴻海2020年非主管全時員工 薪資平均為241.7萬元

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）2020年企業社會責任報告書出爐，2020年非主管全時員工之薪資平均為241.7萬元，年增0.62%，員工薪資中位數為166.2萬元，年成長8.06%，台灣地區員工人數為3,567人，2020年鴻海集團員工薪資和福利費用共計約107億元。

鴻海集團針對員工及眷屬的健康促進與照護，實行 一系列的福利措施，如社會保險、團體保險， 以及勞工退休金、婚喪喜慶禮金補助、交通津貼、 年終尾牙抽獎活動與相關補助等，集團希望建立完 善的員工照護網絡，讓每位員工在世界各地工作之 時，能無後顧之憂的成就個人職涯。2020 年集團員工薪資和福利費用約 107 億元。

為促進員工工作與生活的平衡，鴻海集團各廠區設有綜合運動場、籃球場、游泳池、圖書館、銀行、 商業街、書店、健身房等娛樂設施。且集團員工可自由參與近 210 個社團的活動，集團也舉辦活動 1,091場的各類節日關愛活動、文娛活動、親子活動等活動，計有 7.1 萬人次參與，豐富員工的業餘生活，2020 年活動補助金額達 2.28 億元。

為建立有效的激勵機制和鼓勵員工長期紮根服務，鴻海集團制定《集團員工年度資職位晉升作業規範》，從員工的業績、工作能力、潛力、團隊合作、培訓發展等方面進行評鑑。於 2020 年，新進同仁試用期滿及一般正式員工則有年度績效考核評比，考核對象不分男女、類別，接受考核比例為 100%，而集團將依晉升或人員績 效表現來調整薪資，並無男女差異，同時設立與績效掛勾的年終獎金、分紅、適時激勵獎金等，集團 2020 年董事會決議發放的員工報酬金額為 60 億元。

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