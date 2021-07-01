ViewSonic啟動「前進教學新常態」線上課程

為協助全台學校進行線上遠距教學，全球視訊與教育解決方案領導品牌ViewSonic將啟動「前進教學新常態」線上直播課程，邀請專業講師分享複合教學的各種實用資訊，以及增加英語培訓直播課程，協助外籍老師線上教學。

5月17日起，ViewSonic創新教室迅速啟動「每晚七點停課不停學」線上直播課程，截至6月30日止，共實施超過50場直播及線上研習，涵蓋線上教學入門課程到各學科實戰經驗分享，受到熱烈迴響，已超過100萬點閱次數。

ViewSonic董事長朱家良表示，面對未來的複合式教學趨勢，ViewSonic將與學校、老師們攜手前進，持續透過直播課程，分享教育科技的最新趨勢與發展，以及針對不同領域規劃線上課程，期望協助更多的老師提升數位教學能力。

面對台灣首次全面遠距教學的挑戰，ViewSonic啟動「每晚七點停課不停學」線上直播課程，邀請第一線老師授課，更貼近第一線老師的需求。截至6月30日已完成至少50場直播課程，總觀看次數達100萬。ViewSonic提供的myViewBoard數位教學平台，也吸引了1,000間學校加入myViewBoard生態圈、10萬位老師註冊，相當於全台每三位老師就有一位使用。

在課程設計上，ViewSonic邀請不同學年、學科的老師，並結合如因材網、學習吧、均一等教學平台，分享各種工具、教材導入線上課程的方式。舉例來說，北一女中地理課教師張聖翎展示結合108課綱生動有趣的線上素養地理課，運用隨堂測驗與學生互動以確保學習效果。

高雄市四維國小林俞君老師善用圖像說明，讓學生保持高度興趣和專注度。為了提升課程準備效率，台中市信義國小音樂課教師葉珍青使用myViewBoard原創內容模板和素材，以圖片、影片實際操作五線譜教學，配合問答互動。這些直播課程讓第一線教師了解只要妥善運用既有資源、結合數位教學工具，就能盡情發揮教學策略，並提升學生線上學習的動力。

ViewSonic於7月起，將推出「前進教學新常態」直播課程，邀請全台灣各級學校、各科目的教師，規劃實體和遠距教學的課程要點、分享所需的軟硬體工具。這門課也將協同ViewSonic認證專業講師，進行全台線上共同備課大會，一起交流教學設計、教材及教學心得，讓全台教師都具備複合教學所需的軟體、硬體，輕鬆面對開學後的複合教學挑戰。此外，將增加英語培訓直播課程，提升外籍老師數位教學能力。