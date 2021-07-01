美光財報優預期、供給吃緊到明年 台記憶體廠營運看好

全球記憶體大廠美光30日發布第三季財報與第四季營收預測，第三季在5G及PC需求強勁下財報表現優於華爾街預期，美光並預期今年DRAM需求將成長逾20%，NAND成長30%左右，兩種產品供給吃緊將持續至明年，在全球市況維持正向下，預期台股記憶體及模組廠今年下半年營運將持續樂觀。

美光第3季營收較上季增加19%，年增36.4% 至74.22億美元，美光第三季業績成長優於預期，主要來自5G和PC需求的帶動，而市場法人也指出，美光財報向來是市場觀察下游需求力道的重要觀察指標，該公司營運成長，並看好後市出貨預期，對台廠記憶體廠也可望維持成長趨勢。

美光執行長Sanjay Mehrotra也預期，後市資料中心需求強勁，主要由於下半年雲端需求成長、商用需求提升，此外，隨著今年、明年新CPU的推出，將會帶動更多記憶體需求。

此外，Mehrotra也表示，今年全球市場對DRAM的需求將成長超過20% ，NAND成長超過30%，他並認為DRAM、NAND供給緊繃狀態將持續至2022年底。

國內產業分析師表示，台股記憶體及模組廠股價近期維持整理格局，主要由於5月以來，記憶體報價不再維持上升趨勢，且下半年需求也有雜音傳出，市場出現觀望態度，不過，若以全球供需來看，美光持續看好今年下半年及明年市況，對台廠記憶體廠及模組廠，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、威剛（3260）、十銓（4967）及宇瞻（8271）等廠而言，也可望帶來營運成長表現。