鴻海企業社會責任報告書出爐 劉揚偉深化ESG三面向

鴻海(2317)2020年企業社會責任報告書出爐,130頁詳盡報告鴻海一步一腳印的努力,董事長劉揚偉表示,真正的領導級企業,不只是商業世界的領導,也應是社會的領導力量。

他表示,鴻海砥礪前行近半個世紀,除了專注於本業成長,追求經營思想與產業技術的創新突破外,也深知鴻海今天的成績,是靠員工的努力、供應鏈夥伴的付出、 客戶的信任與社會大眾的支持,因此一直深懷感恩心,積極回饋社會。為永續未來而奠就不斷成長的基石。

在此企業社會責任報告書中指出,鴻海在創辦人郭台銘先生指導下,以「兩地研發 (Time to market)、三區設計製造 (Time to volume)、全球組裝交貨 (Time to money)」做為集團佈局策略,並創造出「IIDM-SM」,即整合 (Integration)、 創新 (Innovation)、設計 (Design)、製造 (Manufacture)、銷售 (Sales)、行銷 (Marketing) 整體解決方案的 3C 電子商業服務模式,以模具為根基,從本土代工產業逐漸發展成為國際高科技服務營運商,透過集團化經營提供全球近40%的電子產品。

在劉揚偉的領導下,面對全球新冠疫情,集團 2020 年營收仍維持 5.3 兆元新台幣,相當於台灣 GDP 27%,穩固台灣第一大營收企業以 及第二大市値企業之地位。此外集團獲得美國財富雜誌《Fortune》評比為全球 百大企業第 26 名及名列科技產業第 5 名、富比士雜誌《Forbes》2020 年全球 2000 大企業中名列第 121 名及全球百大數位公司第 25 名。

鴻海集團除了持續深耕精密模具製造,仍不斷極力求新求變,從「勞力密集」轉型「腦力密集」,因此提出 F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、以及 F3.0 轉型升級的目標,朝著「好、還要更好」的目標踏實大步向前。