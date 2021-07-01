快訊

郵務士工作量多2、3倍 手腳發麻眼前一片黑昏倒

中國重擊比特幣 CEO：好消息有利於市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海企業社會責任報告書出爐 劉揚偉深化ESG三面向

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（本報系資料庫）
鴻海董事長劉揚偉（本報系資料庫）

鴻海（2317）2020年企業社會責任報告書出爐，130頁詳盡報告鴻海一步一腳印的努力，董事長劉揚偉表示，真正的領導級企業，不只是商業世界的領導，也應是社會的領導力量。

他表示，鴻海砥礪前行近半個世紀，除了專注於本業成長，追求經營思想與產業技術的創新突破外，也深知鴻海今天的成績，是靠員工的努力、供應鏈夥伴的付出、 客戶的信任與社會大眾的支持，因此一直深懷感恩心，積極回饋社會。為永續未來而奠就不斷成長的基石。

在此企業社會責任報告書中指出，鴻海在創辦人郭台銘先生指導下，以「兩地研發 (Time to market)、三區設計製造 (Time to volume)、全球組裝交貨 (Time to money)」做為集團佈局策略，並創造出「IIDM-SM」，即整合 (Integration)、 創新 (Innovation)、設計 (Design)、製造 (Manufacture)、銷售 (Sales)、行銷 (Marketing) 整體解決方案的 3C 電子商業服務模式，以模具為根基，從本土代工產業逐漸發展成為國際高科技服務營運商，透過集團化經營提供全球近40%的電子產品。

在劉揚偉的領導下，面對全球新冠疫情，集團 2020 年營收仍維持 5.3 兆元新台幣，相當於台灣 GDP 27%，穩固台灣第一大營收企業以 及第二大市値企業之地位。此外集團獲得美國財富雜誌《Fortune》評比為全球 百大企業第 26 名及名列科技產業第 5 名、富比士雜誌《Forbes》2020 年全球 2000 大企業中名列第 121 名及全球百大數位公司第 25 名。

鴻海集團除了持續深耕精密模具製造，仍不斷極力求新求變，從「勞力密集」轉型「腦力密集」，因此提出 F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、以及 F3.0 轉型升級的目標，朝著「好、還要更好」的目標踏實大步向前。

鴻海 劉揚偉

延伸閱讀

劉揚偉：MIH得來不易 感謝沈榮津、王美花

鴻海MIH Consortium成立 劉揚偉揭櫫三點承諾

鴻海郭台銘的另一戰場：電動車

鴻海與Gogoro結盟…優勢互補 一拍即合

相關新聞

全球企業智慧製造專利百強 台積電、鴻海、英業達上榜

科技創新情報SaaS服務商智慧芽（PatSnap）公布「全球企業智慧製造專利排行榜」（TOP100），台灣入榜的3家公司...

美光財報優預期、供給吃緊到明年 台記憶體廠營運看好

全球記憶體大廠美光30日發布第三季財報與第四季營收預測，第三季在5G及PC需求強勁下財報表現優於華爾街預期，美光並預期今...

鴻海企業社會責任報告書出爐 劉揚偉深化ESG三面向

鴻海（2317）2020年企業社會責任報告書出爐，130頁詳盡報告鴻海一步一腳印的努力，董事長劉揚偉表示，真正的領導級企...

台積碩士員工 起薪逾180萬

晶圓代工大廠台積電的薪酬果然誘人！台積電昨天上傳企業社會責任報告書中，揭露去年總薪酬的中位數為一八一萬元，約當是新進碩士...

好幸福 台積去年薪酬695億

台積電的薪酬果然誘人。台積電昨（30）日上傳企業社會責任（CSR）報告書中，揭露去年總薪酬的中位數為181萬元，約當是新...

上市櫃薪情 IC設計最佳

臺灣證券交易所、櫃買中心昨（30）日發布非主管級一般全時員工薪資資訊。在薪資中位數排行前十名中，前九名公司的員工年領逾2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。