鼎炫-KY子公司申請創業版上市 深交所受理

專業EMI材料暨全球衡器領導廠商鼎炫（8499）投資控股有限公司今(1)日公佈子公司隆揚電子向中國深圳證交所遞交創業版上市申請，業經深圳證券交易所受理辦理。

鼎炫-KY旗下隆揚電子主要聚焦EMI材料業務拓展，擁有中國昆山廠、重慶川揚廠生產基地，為中國電子材料產業中少數能垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與提供客戶客製化電磁干擾解決方案業者，可有效解決電子產品電磁干擾、電器絕緣、機體散熱與外殼保護等需求，隨著近年積極佈局EMI材料事業新客戶、新領域業務表現，加上去年疫情掀起遠距商機，帶動主要客戶加大EMI材料訂單需求，推升近年來EMI材料事業繳出亮麗成績。

鼎炫-KY表示，為深化隆揚電子EMI材料業務中長期良好營運發展前景，集團於2020年股東會決議擬申請A股掛牌，不僅募資取得的資金可用來可加速擴張材料事業行銷及業務，持續投入新材料研究與開發，引進高端研發人才，成功上市也可搭建獨立的融資平台，多元籌資管道以因應集團未來的營運資金、資本支出需求，提供更有效率的融資環境，以快速拓展中國地區業務，吸引並激勵當地優秀專業人才，持續強化競爭優勢。如順利完成上市程序，有望對集團知名度及業務帶來正面效益，並提升集團轉投資價值。

鼎炫-KY指出，集團仍深化EMI材料事業既有客戶基礎，目前主要客戶EMI材料下單力道保持良好水準，並持續展現垂直整合優勢、投入新材料產品研發，以創造EMI材料事業新客戶、新應用領域接單契機，進一步堆疊集團整體營運良好成長表現，另一方面，為擴展境外市場並提高研發能力及產能，亦擬於台灣設立子公司，有望加乘EMI材料事業市場競爭力、多區業務拓展、分散產能之效益。