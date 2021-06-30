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外電：台積電助攻 美方贈我莫德納從75萬變250萬

Starlink一年用戶數50萬 金寶等概念股受惠

經濟日報 / 編譯季晶晶，記者吳凱中蕭君暉/台北即時報導

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在世界行動通訊大會（WMC）表示，旗下星鏈計畫（Starlink）按部就班進行，8月之前，對極區之外的全球各地開通寬頻連線，目前使用此衛星網路服務的用戶逼近 7 萬人，預計一年內達 50 萬用戶，整體投資金額在200至300億美元。法人預期，Starlink供應鏈包括金寶（2312）、康舒（6282）與事欣科（4916）等，均可望受惠，推升出貨量快速成長。

金寶、康舒與事欣科均不評論單一客戶與訂單。法人表示，金寶主要生產發射與接收的主板，同時負責小型基地台。至於康舒則供應180瓦訊號接收器電源供應器。事欣科則透過全球前兩大衛星網路業者間接打入Space X，負責PCB板生產及組裝。

供應鏈人士表示，為了就近服務SpaceX，金寶原先在泰國廠生產相關產品，現在已規劃墨西哥廠為第二生產基地。至於事欣科也是透過美國加州廠，來製造航太相關產品。

外電報導指出，馬斯克表示，Starlink 自 2018 年以來發射了 1,700 多顆衛星，自2021年 2 月以來，用戶數持續擴展，目前活躍用戶數量已經接近 7 萬人，12 個月內可能超過 50 萬。同時 Starlink 已在全球十幾個國家開展業務，2021年 8 月已發射的星鏈衛星會全數布置完畢，屆時將有機會提供涵蓋全球地區（除了極地）的高速網路。

馬斯克指出，Starlink 衛星服務並不是要取代 5G，而是和 5G 互補，Starlink 可填補 5G、光纖通訊難以企及的地方。SpaceX的目標是為全球多達5%人口提供寬頻服務，目前 Starlink 已和兩個「主要國家」電信業者簽署協議，同時正和多家公司討論。

針對營運狀況，馬斯克說，Starlink 現金流尚未轉正，仍得持續大量投資，估計還需要投資 50 億至 100 億美元，整體投資規模則可能達到 200 億至 300 億美元。一旦衛星網路開始全面運作，估計 Starlink 每個月能創造 300 億美元營收，未來甚至可能獨立 IPO。

Starlink

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