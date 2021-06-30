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聯強攜手Dropbox 拓展遠距協作軟體商機

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

聯強國際（2347）和Dropbox今（30）日宣布，聯強已加入Dropbox合作夥伴計劃成為首家代理商夥伴，為台灣市場提供Dropbox的協作軟體。聯強將透過其廣泛的合作夥伴網路推廣、應用和支援Dropbox 的一系列產品，包括Dropbox Business和HelloSign。

Dropbox 亞太區夥伴關係負責人洪俊元表示，Dropbox的使命是創造更具啟發性的工作方式。隨著家庭和工作界限的模糊化，Dropbox持續扮演著組織和整合內容的重要角色。台灣最近面臨疫情而採取的警戒措施，意味著公司與組織不得不轉向分散、遠距的工作模式。

而自去年疫情爆發以來，Dropbox是協助全世界的工作團隊從辦公室到轉換至分散、遠端工作的過程中扮演關鍵角色。此次與聯強建立夥伴關係，我們將可透過旗下多元的Dropbox系列產品，滿足更多企業、公司與組織的遠端協作需求。

此外，Dropbox 的電子簽名產品 HelloSign 提供安全、無紙化的解決方案，可讓業務不中斷。透過Dropbox 內建的 HelloSign，使用者可以任何裝置上迅速地透過安全且遠端的方式，直接獲得具有法律效力的電子簽名，並同步追蹤簽名請求的進度。

現代工作模式已經演變使用數十種應用工具、訊息軟體與專案管理軟體。全球有超過 500,000 個團隊視 Dropbox 為可安全儲存文件、簡化現有工作流程、輕鬆使用電子簽名的智慧生產力工具，讓成員在同一個智慧工作空間中協作。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，聯強看好疫後商用市場與雲端服務的需求，除了既有代理的 Autodesk、Microsoft、Unity軟體服務以外，此次與 Dropbox 的合作，也提供企業客戶更豐富的雲端服務、線上儲存與遠距協作工具，為企業創造商業價值。

Dropbox 聯強 軟體

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